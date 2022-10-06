Герой спецоперации «Z» сержант Зинченко расстрелял врагов прямой наводкой

Победа будет за нами! Фото: EAST NEWS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий на Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Лёгкие победы не льстят сердца русского», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще: «Мужественные подвиги достовернее слов».

ЗАЛПОМ УНИЧТОЖИЛ 30 НАЦИОНАЛИСТОВ

Младший сержант Субутай Кара-Сал

«Украинские националисты предприняли попытку прорыва вглубь территорий, подконтрольных ВС РФ, в результате чего позиции наших подразделений подверглись интенсивному обстрелу. Грамотно выстроив оборону, российские военнослужащие приняли бой с многократно превосходящими силами противника. Проявляя мужество и героизм, экипаж реактивной системы залпового огня под командованием младшего сержанта Субутая Кара-Сал под непрекращающимся огневым воздействием националистов нанес прицельный удар по позициям украинских боевиков, в результате чего было уничтожено две боевых машины пехоты и более 30 националистов.

Воспользовавшись временным прекращением огня младший сержант Субутай Кара-Сал оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район».

Младший сержант Субутай Кара-Сал

ОТРАЗИЛ АТАКИ ВЫСТРЕЛАМИ ГРАНАТОМЕТА

Сержант Илья Зерщиков

«Действуя в составе группы российских десантников, сержант Илья Зерщиков, выполнял задачу по обороне позиций российских Вооруженных Сил в заданном районе. Националисты, стремясь вернуть утраченные позиции, раз за разом предпринимали попытки прорывать оборонительные рубежи. Расположившись в боевых порядках организованной на одном из направлений обороны, сержант Зерщиков, отражая атаки радикалов, огнем из гранатомета уничтожал прорывающихся боевиков. В течение суток группа, в составе которой действовал Илья, отразила несколько атак врага, нанеся значительный урон живой силе и вооружению националистов, что привело к их отступлению. Воспользовавшись временным прекращением огня, сержант Илья Зерщиков оперативно произвел смену позиций и вывел личный состав и военную технику в безопасный район».

Сержант Илья Зерщиков

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОД МИНОМЕТНЫМ ОГНЕМ

Сержант Дмитрий Парамонов

«Сержант Дмитрий Парамонов неоднократно в условиях, сопряженных с риском для жизни, под воздействием интенсивного артиллерийского огня и авиационных ударов, обеспечивал бесперебойную и устойчивую связь между командованием и подразделениями российских войск. В результате обстрела на командном пункте подразделения было выведено из строя оборудование, обеспечивающее электропитание. Несмотря на продолжающийся минометный обстрел, сержант Дмитрий Парамонов восстановил работоспособность средств связи, что позволило не допустить потери управления подразделением. После выполнения ремонта оперативно вернулся на свою позицию и продолжил вести бой, за время которого лично уничтожил до 5 националистов.

Сержант Дмитрий Парамонов

Благодаря слаженным действиям подразделения, в составе которого сражается сержант Парамонов атака превосходящих сил противника была успешно отражена».

УДАРИЛ ПО ВРАГУ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

Сержант Андрей Зинченко

«Расчет самоходного артиллерийского орудия под командованием сержанта Андрея Зинченко выполнял задачу по недопущению прорыва противником линии обороны подразделений российских войск. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку вклиниться вглубь обороны и атаковали позиции российских военнослужащих. При ведении оборонительных действий расчет под командованием сержанта Андрея Зинченко, занимая выгодную позицию, вел прицельное поражение объектов противника. Прицельным огнем орудия сержанта Зинченко было уничтожено 4 БМП противника и до 15 националистов, чем сковал действия врага, лишив их возможности развить наступление. Пользуясь временным прекращением огня, сержант Андрей Зинченко обеспечил передислокацию орудия на запасные позиции».