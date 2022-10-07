Песню запивай!

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Русская застольная песня — отдельный элемент нашей культуры. Она и жить — не тужить помогает, и аппетит улучшает, и повышает жизнелюбие. Кто из нас не любит распеться за столом? Особенно когда нужный градус посиделок уже задан. Вот и Первый канал решил поэкспериментировать в этом направлении, запуская шоу «Поем на кухне всей страной». Это вам не «Играй, гармонь любимая!». Это нетипичное вокальное шоу, в котором победит не тот, кто лучше споет, а тот, кто сделает это душевнее остальных. Кстати, за победу вместо соленых груздей дадут 3 миллиона рублей — по нашему времени очень даже неплохая компенсация за сорванный голос. «КП» представляет правила премьерного проекта и некоторых его участников.

Парни темнокожие

В России — настоящая демократия! А это значит, что вокалисты могут быть любых рас и полов. Коллектив «Звуки мечты» состоит из студентов Замбии, учащихся в нашей стране — РУДН, МИСИС и даже ГИТИС. Все они познакомились здесь, все хотят выиграть три миллиона рублей и начнут победоносный путь с песни Елены Ваенги «Желаю». Видимо, для пущего контраста.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Поп-звезда

Вокальная сборная священника Андрея Калчева прилетела из Владивостока. Протоиерей Храма Успения Божьей Матери и на службах успевает запевать, и дома. Вместе с батюшкой вокализировать будут его супруга и пятеро детей (все занимаются музыкой — кто учится на дирижера, кто на пианиста, кто на саксофоне играет, кто в хоре поет). Для старта в шоу Калчевы выбрали «Кукушку» Цоя.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Надежды маленький оркестрик

Суммарный возраст этого армавирского трио — 239 лет. Название соответствующее — «Надежда». Бодрые бабушки спелись много десятков лет назад, поэтому составят серьезную конкуренцию всем остальным участникам. Особенно с учетом того, что начинают конкурс с сельского хита «Ночка луговая».

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

Башкирские бабушки

Защищать честь музыкальнейшей Башкирии (Земфира, Юрий Шевчук, Моргенштерн и др.) в проекте будет настоящая династия вокалистов. Семья Кулагиных из Бирска представлена в шоу семеркой бодрых барышень в возрасте от 11 до 90 лет. В их исполнении «Шумел камыш» превратится в настоящее застольное многоголосие.

Фото: Первый канал/Юрий ФЕКЛИСТОВ

ПРАВИЛА ШОУ

Поющие семьи или команды певцов (от 3 до 7 человек) со всей России приезжают в Москву, чтобы исполнить перед жюри любимую застольную песню. Всего запланировано четыре отборочных выпуска, в каждом из которых споет по 12 команд. Восемь сборных пройдут в полуфинал (на этом этапе в шоу появятся приглашенные звезды), а в финале за главный приз в три миллиона рублей поборются только три лучших коллектива. То есть участники, нацеленные на длинную дистанцию, должны будут подготовить приличный арсенал хитов: порядка 10 песен в различных жанрах — от классической застольной песни до эстрадных хитов. Их петь не запрещено. Оценивать вокалистов будут Светлана Крючкова, Александр Семчев, Карина Андоленко, Анатолий Журавлев и Жан Милимеров. Ведет проект Валдис Пельш.

«Поем на кухне всей страной», Первый, воскресенье, 18.50