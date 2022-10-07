Меркель оценила попытки построить мир без участия России

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-канцлер Германии Ангела Меркель считает, что попытки Европы построить прочный мир без участия России обречены на неудачу, а несерьезное отношение европолитиков к словам президента России Владимира Путина чревато серьезными проблемами.

Выступая на мероприятии, посвященном годовщине немецкой газеты Suddeutsche Zeitung, Меркель отметила, что холодная война пока еще не закончена, заявления Путина ни в коем случае не являются блефом, а события, развернувшиеся в последнее время на Украине, экс-канцлер назвала «глубоким поворотным моментом».

Меркель выразила уверенность в том, что общеевропейская архитектура безопасности может быть выстроена лишь при участии России, даже если странам ЕС потребуется для этого солидный запас выдержки.

21 сентября в России объявлена частичная мобилизация, а президент Владимир Путин в своем выступлении предупредил Запад о том, что «роза ветров может развернуться в их сторону». В ряде европейских стран тут же поднялась истерика о «ядерном шантаже».

Позже генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что в альянсе не видят угрозы применения ядерного оружия со стороны России.

– Мы занимаемся мониторингом того, что делает Россия, и не видели изменений в их ядерном размещении, – заявил глава НАТО.