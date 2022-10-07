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В мире7 октября 2022 5:10

Президент Незалежной решил развязать Третью мировую

Зеленский просит НАТО о "превентивных" ядерных ударах по России
Юрий МАЙБОРОДА
Президент Украины Владимир Зеленский.

Президент Украины Владимир Зеленский.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе видеовыступления в австралийском Институте Лоуи призвал НАТО к нанесению превентивного удара по России, с целью не допустить применения ядерного оружия российской стороной.

– Я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, – заявил Зеленский.

Несмотря на то, что глава киевского режима не уточнил, о каких именно ударах по России со стороны альянса он мечтает, его слова выглядят явным призывом к началу Третьей мировой войны, в которой, по мнению экспертов, победителей не будет.

Испугавшись выходки своего босса, в полемику включился пресс-секретарь Зеленского Сергей Никифоров, вскоре заявивший в соцсети, что президент Украины ни в коем случае не имел в виду нанесение ядерных ударов по России.

– Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции, – написал Никифоров.

Хотя всем прекрасно известно о непрекращающихся попытках Киева атаковать Запорожскую АЭС с целью устроить ядерную провокацию и заставить коллективный Запад выделять еще больше денег и оружия для поддержания нелегитимной украинской власти.

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