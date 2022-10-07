Онищенко: Путин вернул на Родину исконно русские Земли - ДНР, ЛНР, Запорожье и Херсонщину

Геннадий Онищенко. Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Геннадий Григорьевич, что для вас стало главным за время президентства Владимира Путина? Сегодня - 70 лет со дня его рождения…

- Ну, прежде всего, то, что Россия стала страной, с которой сегодня считаются все – (независимо от того, как к нам относятся) - все на планете.

Наша страна провозгласила и, в принципе, решает ту проблему, которая называется монополяный мир. Хотя американцы, прежде всего, в своих мозгах, а затем - в реальности пытались диктовать свою волю, силу во всех направлениях… Как нам жить, как строить свои семьи, как, вообще, смотреть на нашу прошлую культуру и так далее.

Эти вопросы на протяжении 22 лет - с момента, когда Владимир Путин возглавил нашу страну - решаются с разной степенью успешности, но зато целенаправленно и последовательно.

То, что сегодня вернулась часть исконно российских земель – Донбасс, Луганск, Запорожье и Херсон.

Но Киев, древнейшая столица российской государственности, пока еще остается в руках этих украинских неонацистов. А тот геноцид украинского народа, который мы наблюдаем на протяжении всех 30 лет, он, к сожалению, продолжается.

Но, я думаю, задача по преодолению последствий правления нынешнего киевского режима по силам нынешнему российскому государству. Оно, благодаря Владимиру Владимировичу Путину, сегодня во многом обрело и продолжает обретать черты великой страны, которая во многом определяет повестку дня на планете.