Британский принц Уильям стал владельцем тюрьмы

Уильям, Принц Уэльский. Фото: REUTERS

После смерти королевы Британии Елизаветы II принц Чарльз стал королем Карлом III, а его недвижимость, согласно традиции, перешла к его старшему сыну, Уильяму, ставшему наследным принцем. Среди доставшегося принцу числится и мужская тюрьма HMP Dartmoor, расположенная в английском графстве Девон.

Строительство тюрьмы было вызвано необходимостью размещать большое количество военнопленных, которые попадали в руки британцам в результате войны с наполеоновской Францией, пишет New York Post.

За три года на возвышенности Дартмур, где сейчас расположен также и национальный парк, была создана сама тюрьма, состоящая из нескольких корпусов, а также возведено ограждение вокруг охраняемой территории.

Первые заключенные из числа французских военнопленных начали поступать в тюрьму в 1809 году. В определенный период численность заключенных в Дартмуре достигала 6 тысяч человек, однако вскоре войны закончились и тюрьма опустела. В 1850 году ее перестроили и приспособили для содержания гражданских заключенных и в нее начали сажать на большие сроки самых опасных преступников со всего острова – убийц, гангстеров и маньяков. В начале 2000-х годов режим в тюрьме смягчили и стали отправлять сюда преступников со значительно более мягкими приговорами.

Помимо своего пенитенциарного значения, тюрьма HMP Dartmoor считается и памятником архитектуры.

В последние годы в ней реализуются программы по предоставлению осужденным возможности получения новых навыков для устройства на работу после освобождения.