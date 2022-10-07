Геннадий Зюганов: Путин не дал Западу задушить Россию

Геннадий Зюганов. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

… - Геннадий Андреевич, это круглосуточная «Комсомольская правда». Сегодня 70 лет со дня рождения Президента России. Что для вас стало самым главным за время правления Владимира Путина?

- Он пришел к власти в очень сложное, ответственное время. Полыхали две чеченских войны, дефолт. Думой был рассмотрен импичмент президента Ельцина, не хватило всего 16 голосов. Спасали его тогда Явлинский и другие. Сегодня открыто говорит, что оттуда - из лихих 90-х - растут все беды.

Самое главное изобретение русского народа, который собрал под свои знамена 190 народов и народностей, не порушив ни одной веры, культуры, ни одной традиции, - это сильное, централизованное государство. Без такого государства мы существовать на этой планете не можем.

Вот Путин это почувствовал и понял с первых дней. И когда он обратился со своим первым Посланием Федеральному собранию, он начал с этого – что нужно укрепить государственность, надо формировать соответствующую социальную политику, развивать образование, науку. И в этом отношении он сделал значительный шаг вперед.

Затем он осознал, что собой представляют те, кого мы называли партнерами, и с кем даже (во время президентства Бориса Ельцина. - А.Г.) собирались говорить о совместной работе в НАТО. Они оказались не только лгунами, но и жесткими агрессорами, абсолютно циничными политиками.

В 2007 году в Мюнхене Путин сказал открыто, что у России есть своя судьба, своя культура и свои уникальные традиции и Победы, и что с этим надо считаться… Есть ареал своего обитания, своей безопасности.

Я видел в то время лица тех, кто душил нашу страну, кто хвалил Горбачева и Ельцина за их предательскую политику. Они все передернулись. Потому что Путин не дал западу задушить Россию.

Затем Путин на Валдае зарубежным журналистам и политологам заявил, что русская культура, русские традиции, русский язык – наше высочайшее, величайшее достояние, достояние всех народов.

Я тоже тогда почувствовал, как иностранная пресса загалдела – опять вы о своей державности и так далее. После дефолта и обвала финансово-экономической мировой системы, который начался с двух фондов на нью-йоркской бирже в 2008-м - 2009 годах, стало понятно, что надо восстанавливать нормальное управление страной, и делать это надо посредством национальных программ и проектов. Тогда были заявлены, определены темпы - выше мировых.

Потом Путин это сформулировал еще раз, определил ключевые задачи – выйти на мировые темпы, остановить вымирание населения и все сделать для того, чтобы прекратилось обнищание народа, и усилить борьбу с коррупцией.

В принципе, это правильно. Но, если посмотрите результаты за последние 10 лет, - средние темпы экономического развития у нас отстают от тех ориентиров, которые определены.

Перед Путиным и всеми нами стоят сейчас исключительно сложные и ответственные задачи. Праздновать некогда, надо действовать.

И каждый из нас должен помнить, народ – главный в стране. Народ должен чувствовать свою защищенность, свою безопасность, уважение к себе.

- Спасибо вам огромное, товарищ Генеральный секретарь.

- Ну, давай, пока.