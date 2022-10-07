Виталий Коротич: В отличие от Ленина, Сталина, Хрущева и Брежнева, Путин неотделим от страны

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

… - Виталий Алексеевич, поздравляю вас с днем рождения нашего президента.

- Да, 70 лет Владимиру Путину.

- Скажите, что для вас стало самым главным за время его президентства?

- Вы знаете, я просто понимал то, что он хочет делать, а также его попытки сочетать собственные взгляды на Россию с моими.

Путин пытался направить жизнь страны таким образом, чтобы это было понятно - он занимался, помимо общеполитических вопросов, и очень конкретными вещами - зарплатами, пенсиями (он заботился о стариках), материнским капиталом и так далее…

Мне кажется, что он очень конкретно работающий президент и человек, который, таким образом, понятен. Его можно принимать или не принимать, но он понятен. Были загадочны и Хрущев, и Брежнев, все они были загадочны, а этот понятен.

- Ваши прогнозы, как дальше у нас будет складываться жизнь при президенте Путине?

- Он повел себя таким образом, что его жизнь неотделима от жизни страны. У нас бывали лидеры, которые существовали как бы сами по себе – Сталин, Ленин, а этот неотделим от жизни страны. Что я могу сказать? Сейчас очень тревожная, очень напряженная ситуация. Вчера Зеленский призвал страны НАТО и Америку бросить ядерную бомбу на Россию. Не думаю, что это подействует, но, тем не менее, такие проекты уже «курсируют».

Мне очень не хочется, чтобы все доходило до края.

И одна из особенностей Путина в том, что он был и остается человеком, отвечающим за свои слова и за свои действия.

Мне очень хочется, чтобы какое-то время у нас оставался руководителем или он, или человек такого же размаха, такого же типа.

- Ну, и пожелания человеческие этому человеку…

- Вы знаете, я пожелал бы ему одного. Вот когда он закончит свой президентский срок, станет пенсионером и выйдет на улицу, чтобы люди его хлопали по плечу и благодарили. Наверное, ничего лучшего нельзя пожелать.