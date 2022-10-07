Минобороны России показало видео работы экипажей Ми-35 в зоне СВО

Фото: Министерство обороны РФ

Минобороны России демонстрирует кадры боевой работы экипажей многоцелевых ударных вертолетов Ми-35 в ходе проведения специальной военной операции.

«Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 мчится со скоростью свыше 200 километров в час на предельно малой высоте для исключения обнаружения средствами ПВО противника. Земля всего в каких-то 5-7-ми метрах. Но перед самой лесополосой боевая машина резко задирает нос, набирая высоту, и стреляет 80-мм неуправляемыми авиационными ракетами (всего под крыльями 40 штук). Этот прием летчики называют кабрирование. Его выполняют для стрельбы неуправляемыми авиаракетами по целям на большом удалении. Те летят как бы по навесной траектории на несколько километров вдаль. Для противника же этот маневр предельно внезапен: выныривая из-за деревьев, вертолет словно появляется из ниоткуда», - комментируют кадры в военном ведомстве.

Экипажи Ми-35 отрабатывают по несколько боевых вылетов в день. Новые цели от разведки приходят постоянно. Работают в составе смешанных вертолетных групп. Пока одни экипажи только возвращаются с боевого задания, другие уже готовятся к вылету. В режиме взлет-посадка аэродром работает нон-стоп. Каждому боевому заданию предшествует скрупулезная предполетная подготовка.

Многоцелевой ударный вертолет Ми-35 – брат-близнец легендарного советского Ми-24 («Крокодил») только внешне похож на винтокрылого родственника. Летчики говорят – начинка здесь совершенно другая. Машина оборудована автоматической, компьютеризированной системой наведения. Здесь подвижная, спаренная 24-миллиметровая пушка. В отличии от статичной, одинарной на предшественнике.

Сегодня Ми-35 – одна из основных ударных единиц армейской авиации, чьи ракеты должны подавить наступления, уничтожить очередной танк, БТР, минометный расчет, который пытается подобраться к российским позициям слишком близко. На вертолете установлены новейшие двигатели ВК-2500, которые по мощности намного больше, чем стояли предыдущие.

Уходить от ВСУшных «Стингеров» помогает бортовой комплекс обороны – система, выжигающая навигационную начинку у летящего снаряда, в результате он падает на землю, не долетая до цели.