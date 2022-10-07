Росгвардейцы изъяли в Донбассе 5000 боеприпасов к гранатометам

Фото: Росгвардия

Сотрудники Росгвардии ежедневно обнаруживают и изымают оружие и боеприпасы у украинских националистов.

В ходе различных специальных адресных и разведывательно-поисковых мероприятий росгвардейцы обнаружили и изъяли порядка 50 комплексов ПТУР, более 100 гранатометов и 5 тысяч выстрелов к ним. Также результатом работы в сентябре стало изъятие 570 единиц стрелкового оружия, свыше 385 тысяч патронов, 300 реактивных снарядов, 15,5 тысяч артиллерийских боеприпасов, 400 мин и 1800 ручных гранат.

Трофейное оружие было проверено и используется по прямому назначению.

Кроме того инженерно-саперными подразделениями Росгвардии обезврежено 10 самодельных взрывных устройств.

Иногда удается поймать и тех, кто эти взрывные устройства устанавливал.

- За сентябрь в Луганской народной республике спецназовцами при проведении поисковых мероприятий и инженерной разведки местности задержано трое военнослужащих ВСУ и более 20 человек, причастных к деятельности националистических организаций, - сообщили в Росгвардии.