Спасут ли водную экономику «синие» финансы

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Неоспоримый факт - 90 процентов экономики без воды существовать не может. А значит, взаимосвязь экономических и гидрологических процессов очевидна. Не только в России, во всем мире.

- Глобальные изменения климата – засухи, наводнения, тайфуны - отражают водную динамику планеты, на которую усиливает антропогенное воздействие, - открыл сессию ее модератор, руководитель Центра развития водохозяйственного комплекса Минприроды РФ Илья Разбаш. – А с учетом того, что один из ключевых факторов социально-экономического развития – доступ к водным ресурсам, мы сталкиваемся с тем, что многие страны испытывают дефицит воды. И все это на фоне увеличения численности планеты.

Дополню слова эксперта неутешительным прогнозом от мировых аналитиков. По оценке ООН, к 2030 году почти половина людей (47%) на планете будет жить в условиях острого дефицита воды. Сегодня нам, жителям России, подобное заявление кажется слегка абсурдным. Страна занимается второе место в мире по объему водных ресурсов и мы привыкли лить воду без особой нужды в экономии. Пришло время осознать, что вода не бесконечна, как нам, обывателям, кажется.

- Водохозяйственный комплекс – тонкая вещь, - перефразирует известную поговорку Илья Разбаш. – Он нуждается в международной модернизации. И это не только новые подходы в регулировании. Нужна технологическая модернизация, цифровизация, использование новых финансовых решений. Рациональное использование водных ресурсов – один из самых важных аспектов.

И в этом большую роль играет «синяя» экономика.

ВАЖЕН НЕ ЦВЕТ, А СУТЬ

Сначала попробуем разобраться, что такое «синяя» экономика. И чем она отличается, например, от «зеленой», «голубой»?

Директор Департамента государственной политики и регулирования в области водных ресурсов Минприроды РФ Роман Минухин объясняет, что сами понятия «синей» и «голубой» экономики неустойчивы.

- Если мы говорим о мировом аспекте, то «голубая» экономика – экономика океана, - перечисляет Роман Минухин.

Что такое океан с точки зрения финансов? Ресурсы, транспорт, рабочие места, научные исследования и т.д. Все это окажется под угрозой, если человечество не будет защищать океан от своей же антропогенной нагрузки и если мы не будем разумно использовать это водное богатство.

Вот и руководитель департамента мониторинга атмосферы Земли Всемирной метеорологической организации Доминик Берод уверен, процессы, которые происходят в среде мирового океана, глобальны и влияют на жизнь всей планеты. Но проблема в том, что океан мало изучен. Не хватает систем мониторинга и, как следствие, анализа данных.

- Чтобы к 2030 году достичь целей устойчивого развития ООН, касающихся воды, нужно научиться моделировать и прогнозировать ситуацию, - сказал Берод.

Разумеется, изучение океана не стоит на месте. И ученые уже многое смогли познать и изучить. Но вернемся из океанических глубин в Россию.

– Если речь идет о нашей стране, то здесь больше применимо название «синей» экономики, - продолжает Роман Минухин. - Можно сюда увязать и «зеленую» экономику. Но важен не цвет, а что за этим стоит. Все эти экономики, на самом деле, тесно взаимосвязаны. Но их разделение необходимо, чтобы правильно распределять рычаги регулирования и финансы.

РОЛЬ ГОСУДАРСТВА

«Синяя» экономика – это водные финансы. Для того чтобы мы с вами могли пользоваться чистой водой, в нее нужно инвестировать. На государственном уровне это осознали еще в начале 2000-х, когда страна, отряхнув пыль развала СССР и 90-х годов, осознала, что от состояния экологии напрямую зависит качество жизни ее граждан. Не будем пояснять сейчас за всю экологию, но по воде работа велась большая.

- Вот уже более 10 лет мы успешно внедряем задачи интегрированного управления водохозяйственным комплексом, - объясняет Роман Минухин. - Огромное значение оказала федеральная целевая программа «Развитие водохозяйственного комплекса». Она сдвинула огромный пласт накопившихся и нерешенных проблем в водной отрасли и повлияла на реализуемый сегодня национальный проект «Экология».

На сегодня упомянутый экспертом нацпроект включает в себя три обширных федеральных целевых программы: «Оздоровление Волги», «Сохранение уникальных водных объектов», «Сохранение озера Байкал». Все работы, а это огромный список мероприятий, ведутся на деньги федерального (львиная доля) и региональных бюджетов.

Хватает ли этих средств, чтобы решить все накопившиеся водные проблемы? Нет. Именно поэтому на сессии «Синие финансы» форума Ecumene 2022 шла речь о частных инвестициях в отрасль и их перспективах.

«СИНИЕ» ОБЛИГАЦИИ

Подобные долговые бумаги - вариант частно-государственного партнерства. В нашей стране примеры уже есть. ППК РЭО в скором времени разместит первый «зеленый» займ на московской бирже. Эти инвестиции пойдут на нужды отрасли по утилизации и переработке твердых бытовых отходов.

Водная отрасль готовит свои облигации.

- Но для начала нужно проработать механизмы, просчитать модели, - поясняет начальник управления планирования и реализации водохозяйственных программ Росводресурсов Василий Борисенко. - В первую очередь заинтересовать бизнес и выстроить цепочку с банковскими организациями.

Зачем нужны «синие» облигации? Для решения проблем на местах, минуя бюджетные циклы. Ни одна самая великая держава, имеющая огромный водный потенциал, не сможет справиться самостоятельно.

ИПОТЕЧНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

Исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова отметила в своем выступлении, что с развитием урбанизации нагрузка на водоемы увеличивается. Следовательно, они еще больше загрязняются. И значит, денег на их очистку тоже нужно больше. Государственных средств на все не хватит.

- Поэтому если говорить о практической плоскости – предприятиях водоснабжения и водоотведения, - пояснила Елена Довлатова, - то есть предложение о таком механизме как инфраструктурная ипотека. Есть достаточное количество свободных средств, которые можно вложить под гарантию возврата в предприятия, занимающиеся очисткой воды. Гарантом может быть правительство. Возврат средств – в рассрочку, но с доходностью для инвестора. Таким образом, мы бы значительно продвинулись в решении экологических водных проблем. А чтобы инвестору было выгодно, нужны, например, налоговые послабления.

Однако мало построить те же очистные сооружения, их нужно рационально и грамотно эксплуатировать.

- До момента возврата вложенной суммы и процентов объект, по нашему мнению, должен находиться на балансе инвестора, - говорит Елена Довлатова. – Соответственно, и работать с ним он будет так, как того требуют технические регламенты. А после его нужно будет передать на баланс специальной организации.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

- Перспективы водных облигационных займов и частного финансирования водных объектов высоки, - подчеркнул по окончании сессии глава Центра развития ВКХ Минприроды РФ Илья Разбаш. – Это отметили все участники форума Ecumene 2022. Однако на фоне имеющегося потенциала появляется немало вопросов – от момента формирования целевой программы до определенного рода бюджетных ограничений, связанных с финансированием тех или иных объектов. И все же межведомственная работа ведется. Уверен, «синим» облигациям быть.