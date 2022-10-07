Сотрудники ФСБ России предотвратили теракт в Ставрополе

Сотрудники Федеральной службой безопасности России на территории Ставропольского края пресекли деятельность законспирированной ячейки запрещенной в России террористической организации. Фото: Кадр видео

Сотрудники ФСБ России на территории Ставропольского края вскрыли и пресекли деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации «ИГИЛ».

«Установлено, что входившие в ячейку граждане России планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона. При подготовке к реализации своего преступного замысла они были задержаны в Ставрополе», - пояснили в ФСБ России.

В ходе проведения обысков по местам проживания у подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы (шурупы), приобретенные ими для изготовления бомбы и средства конспиративной связи.

- Позвонил муж моей сестры с предложением поехать в Африку, вступись в ряды террористов вместе его женой и другом. Но перед этим мы должны были совершить теракт в Ставрополе, - рассказал один из задержанных террористов.

Следственным подразделением в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. «а» ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. Фигуранты дали признательные показания. Им грозит до 20 лет лишения свободы.