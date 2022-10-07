Михаил Дегтярев: «Ребят учат быть патриотами и любить Родину»

В частности на заседании обсудили патриотическое воспитание молодежи региона. Фото: правительство Хабаровского края

2022 год был объявлен в Хабаровском крае Годом культурного наследия народов России. Подведению предварительных итогов было посвящено совещание правительства под председательством губернатора региона Михаила Дегтярева.

Одной из главных тем стало развитие патриотического воспитания молодежи. Глава региона отметил, что востребованность в проведении работ по патриотическому воспитанию и спортивной подготовке подрастающего поколения возрастает.

- Недавно с инициативой по созданию центров военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи выступил вице-премьер – полномочный представитель Президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Петрович Трутнев. Они должны быть направлены на создание условий для занятий спортом. Но в рамках секций ребят научат не только самообороне, воспитают морально-волевые качества, их научат быть патриотами, любить свою Родину, - пояснил Михаил Дегтярев.

Инициатива полпреда нашла одобрение у президента России и сразу получила развитие. Так, первый этап проекта предполагает, что подобные центры появятся в каждом федеральном округе. Хабаровский край основательно взялся за выполнение поставленных задач, дав новую жизнь тематическим центрам «Авангард».

Глава региона заверил, что вся необходимая инфраструктура у региона имеется и отдал поручение первому вице-губернатору Александру Никитину о подготовке предложения по готовности Хабаровского края выступить пилотным регионом, где будут созданы центры военно-спортивной подготовки.

Помимо спортивного развития, не менее важно и культурное обогащение, для чего в крае и был запущен год культурного наследия народов России.

- Хабаровский край – многонациональный регион России. Среди наших земляков – представители 140 этносов. По численности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока мы - одни из крупнейших в стране, так как здесь проживают представители 31 коренного народа. Мы чтим культурные традиции и этнокультурное многообразие. Культура нас сближает и объединяет! – заявил губернатор.

Еще не завершившийся год был богат на масштабные события, среди которых: дальневосточный фестиваль «На Амурских просторах», традиционный фестиваль музыки и песен «Карагод» и межрегиональный фестиваль национальной культуры Дальнего Востока «Лики наследия».