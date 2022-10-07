Что будет с работой и кредитами мобилизованных: Путин подписал серию законов

Свердловская область. Призванный из запаса по указу о частичной мобилизации военнослужащий проходит подготовку по стрельбе из гранатомета. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Владимир Путин внес поправки в Трудовой кодекс и подписал несколько федеральных законов о гарантиях для мобилизованных.

Вот главное из этих документов:

- На время мобилизации трудовой контракт приостанавливается, а не прекращается. То есть, солдата нельзя уволить, а рабочее место за ним сохраняется. Правда, пока действует призыв, можно найти замену ушедшему на фронт со срочным контрактом.

- Работодатель в течение дня с приостановки контракта должен выплатить все неотгулянные отпускные и прочие долги.

- Стаж продолжает начисляться и во время мобилизации.

- При этом, после окончания мобилизации у сотрудника есть три месяца, чтобы вернуться на работу. Если он этого не сделает, компания имеет право уволить человека.

- У матери несовершеннолетнего ребенка, если мужа забрали на фронт, есть «преимущественное право» остаться на работе в случае сокращения штата.

Президент России Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Если муж ушел добровольцем или его мобилизовали, жену запрещается отправлять в командировки, заставлять работать сверхурочно, работать по ночам или в выходные.

- Все добровольцы и мобилизованные (даже, если они индивидуальные предприниматели), члены их семей до 31 декабря 2023 года могут потребовать отсрочку по кредиту. И не важно, кто давал в долг – банк или микрофинансовая контора. Срок отсрочки равен всему сроку мобилизации плюс 30 дней. На время лечения в госпитале отсрочка распространяется. Все это касается кредитов, взятых до повестки о мобилизации. Нельзя понабрать долгов по дороге в военкомат, а потом не платить по ним.

- Правда, на время кредитной отсрочки продолжают начисляться проценты на основной долг. Проценты равны 2/3 от среднерыночной кредитной ставки, определенной Центробанком.

- Если мобилизованный умрет во время спецоперации (или позже от ран) или станет инвалидом 1 группы, кредит списывается. Члены семьи тоже не должны будут платить по долгам банку.