Никита Пресняков с супругой Аленой. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

О том, что старшего внука Аллы Пугачевой Никиту Преснякова мобилизовали прямо с репетиции в Губернском театре, СМИ сообщили со ссылкой на "источники". Мол, коллеги по сцене видели, слышали и вообще, всячески уверены в том, что Пресняков отправился служить. Но так ли это на самом деле?

Телефон самого Никиты, а также его отца Владимира Преснякова, как и мобильник худрука театра Сергея Безрукова, не отвечает. А вот дедушка "мобилизованного" Владимир Пресняков-старший все же взял трубку.

- Ничего, совсем нечего не знаю, - отреагировал артист и поспешил распрощаться. - Тут я для вас бесполезен.

Не принес результата и разговор с Анной Снаткиной, у которой на пару с Никитой Пресняковым главная роль в спектакле "Безымянная звезда".

- Я не даю комментариев по телефону. И я не в курсе этой ситуации, - кратко ответила актриса.

И лишь пресс-служба Московского Губернского театра мало-мальски прояснила ситуацию.

- Никита Пресняков - приглашенный артист в нашем театре. Он задействован в одном-единственном спектакле "Безымянная звезда" и появляется на репетиции только в день выступления, - рассказали KP.RU. - Последний раз постановка прошла 22 сентября: Никита прекрасно отыграл и уехал, все было в лучшем виде. Ни о какой мобилизации в эту дату театру не известно. А с тех пор артист на площадке больше не появлялся.

Между тем, представитель Преснякова Ирина Лупачева, которая занимается пиаром его группы Multiverse, также опровергла «сенсацию».

- Это неправда. Все остальное без комментариев, - сухо сообщила пиарщица.