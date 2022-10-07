Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой отреагировал на сообщение о своей мобилизации

Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неизлечимо больной внук Аллы Пугачевой вышел на связь с поклонниками после сообщений о том, что его мобилизовали. Никита Пресняков прояснил ситуацию.

Внук Аллы Пугачевой назвал фейком сообщение о том, что его мобилизовали прямо с репетиции Московского Губернского театра. "Фейк", - кратко написал Никита Пресняков в своем телеграм-канале в ответ на расспросы поклонников.

Не стала молчать и жена артиста. Алена Краснова возмущена до глубины души. Девушка также назвала фейком слухи о том, что ее мужа забрали в армию.

Ранее в Московском Губернском театре, где худруком является Сергей Безруков, туманно прокомментировали сенсационную новость о мобилизации внука Примадонны. "Никита Пресняков в театре приглашенный артист, он не состоит в штате и присутствует на репетициях только в день спектакля. Предыдущий спектакль с его участием прошел 21 сентября. Поэтому, все это не соответствует действительности", - заявили в пресс-службе культурного учреждения.

Напомним, в этом году браку Красновой и Преснякова исполнится пять лет. Супруги живут на даче Аллы Борисовны на Истре. Артист признавался, что много времени проводил за восстановлением особняка: "Вкладываю свои честно заработанные деньги в наш семейный дом (не замок)".

Не так давно Никита рассказал, что неизлечимо болен. Он сообщил об опухоли, раскрыв подробности. В последнее время молодой человек выглядит изможденным и очень худым. Несколько лет назад он полностью отказался от мяса решив стать песко-вегетарианцем. А потом врачи обнаружили у певца полипы желчного пузыря.

"Они у многих там могут образовываться со временем из-за неправильного режима питания", - поведал внук Примадонны. Он добавил, что вылечить болезнь нельзя. Ему предписана строгая диета, спровоцировавшая стремительную потерю веса.