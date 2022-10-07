Минобороны России откроет новое Суворовское училище

Фото: Министерство обороны РФ

В Иркутске специалисты Военно-строительного комплекса Минобороны России в круглосуточном режиме восстанавливают объект культурного наследия, который после его масштабной реконструкции, станет Главным корпусом строящегося в Иркутске нового Суворовского военного училища.

«В историческом здании 1912 года постройки изначально располагалась военная гимназия, позже курсанты Военно-воздушного авиационного инженерного училища. Новое Суворовское военное училище будет рассчитано на 420 мест и откроется к сентябрю 2023 года», - сообщили в Минобороны России.

Фото: Министерство обороны РФ

Сейчас строители укрепляют исторические фасады и стены.

На втором этапе будет возведен бассейн и спорткомплекс с универсальной площадкой для игры в футбол, волейбол, гандбол, баскетбол. Специально для иркутских суворовцев создадут ледовое поле.