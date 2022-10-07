Названа подлая цель вручения Нобелевской премии мира-2022: Вот, что объединяет трех получателей

Владимир Зеленский, предложивший Западу ударить по России ядерным оружием, стал кандидатом на Нобелевскую премию мира. Фото: REUTERS

Владимир Зеленский, президент (пока еще) Украины пролетел мимо Нобелевской премии мира в этом году. Вместе с Алексеем Навальным. Примечательно, что букмекеры считали его фаворитом вместе с Алексеем Навальным (а кто это - ?) и Гретой Тунберг. Впрочем, причин расстраиваться, кроме личных, ни у кого из этой "тройки лидеров" нет. Премия попала, если перефразировать знаменитую фразу из "Берегись автомобиля" - кому надо попала.

Лауреатами Нобелевской премии мира в этом году стали в этом году стали белорус Алесь Беляцкий, ликвидированный решением суда (а до того еще и признанный иноагентом) российский "Мемориал" и украинский "Центр гражданских свобод" из Киева. Нет никаких сомнений, что с позиций Запада, а не только самого Нобелевского комитета, кандидатуры самые что ни на есть достойные.

Самый известный из новых лауреатов, безусловно, "Мемориал". Организованная еще в 1989-м как правозащитная организация, в первую очередь для возвращения памяти о незаконно репрессированных и справедливости, "Мемориал" с самого начала не занял позицию беспристрастного исследователя. Ангажированность его лидеров была слишком заметна. Но в последние годы выступавшие от лица этой структуры заняли откровенно антироссийские позиции, а потому стоит удивляться не тому, что у государственных структур закончилось терпение, а тому, что его хватило на так надолго, и структура была ликвидирована лишь в марте нынешнего года.

"Мемориал" упорно отрицал, что является иностранным агентом, при этом получал деньги от Агентства США по международному развитию (USAID), Оксфордского Университета, Глобального фонд предотвращения конфликтов (посольство Великобритании), Европейской комиссии, Европейского центра защиты прав человека, Норвежского Хельсинкского комитета, Французского посольства в Москве, посольства Южной Кореи, и это лишь малая часть его спонсоров. И вряд ли стоит удивляться тому, что за эти деньги "Мемориал" только за последнее время защищал террористов из запрещённой "Хизб ут-Тахрир", членов запрещённой "Сети", членов запрещенного "Нового величия", севастопольских диверсантов и многих других преступников. И все это под предлогом защиты прав человека.

Украинский "Центр гражданских свобод", организованный еще в 2007-м, тоже не был до нынешнего года в чем-то, что заслуживало бы восхищения или даже упоминания. Дежурные заявления по ситуации в республиках Центральной Азии и ритуальные наезды на власти Белоруссии и России. Зато после начала российской специальной военной операции на Украине оттянулся по полной. Фейки за фейками, некоторым из которых позавидовала бы и бывший омбудсмен Украины Людмила Денисова, поразившая мир изнасилованными российскими военными украинскими попугаями и "массовыми жертвами" среди гражданского населения от рук российских военных.

Еще менее известен на постсоветском пространстве третий лауреат – белорусский оппозиционер Алесь Беляцкий. Зато на Западе он – персона грата. Почетный гражданин Парижа и Сиракузов, лауреат 12 премий на Западе (теперь 13), среди которых премия Госдепартамента США, Леха Валенсы, Андрея Сахарова и т.д., Беляцкий получил Нобелевскую премию мира лишь с четвертого раза. До того он выдвигался в 2011-м, 2013-м и 2014-м годах. На своей же Родине в Белоруссии Алесь больше известен тем, что был осужден за неуплату налогов с получаемых с Запада денежных средств. Естественно, что в 2020-м он был одним из координаторов белорусской оппозиции, безуспешно пытавшейся устроить майдан в Минске. А также тем, что, как и Нобелевский лауреат по литературе 2015 года Светлана Алексиевич, является знатным русофобом и борцом с "Россией Путина".

Собственно говоря, это та самая объединяющая всех трех нынешних лауреатов Нобелевской премии мира их общая особенность – борьба с нынешним государством, именуемым Российской Федерацией. Равно как и вполне себе не согласного с нынешней Россией лауреата Нобелевской премии мира прошлого года Дмитрия Муратова. И все той же Светланы Алексиевич, чьи достижения в области художественной литературы более, чем просто скромные.

В мире бушуют и посейчас десятки конфликтов. Да, безусловно, ни один из них не идет ни в какое сравнение с тем, что происходит сейчас между Украиной и Россией. Ни по масштабам, ни по последствиям. Тем более, возможным. Но почему-то Нобелевскую премию мира дали тем, кто для этого мира не ударил пальцем о палец.

Как заявили в Нобелевском комитете, премию вручили за "представление гражданского общества в своих странах", а лауреаты отметились тем, что "продвигали право критиковать власти и защищать фундаментальные права граждан". Наверное, необходимо здесь обязательно уточнить – право критиковать российские власти". Потому что никакие другие власти никто из лауреатов не критиковал. Разве что Беляцкий белорусские, но лишь за то, что они слишком пророссийские, по его мнению, разумеется.

И это говорит только об одном. Чтобы стать Нобелевским лауреатом, кандидату необходимо не просто критиковать Россию, а буквально ненавидеть ее, поставив себе задачу загнать триединый славянский народ (да, и украинцы тоже его часть, что бы там ни говорили, только совершенно расчеловеченная дикой пропагандой и отказавшаяся от родства) под шконку, а все ресурсы в этих странах отдать на откуп западным "цивилизаторам". Это практически так же необходимо, как для победы на "Евровидении" быть представителем нетрадиционной сексуальной ориентации. Все отдано на потребу "актуальной повестки" дня. Реальные заслуги, кому бы они ни принадлежали, не имеют никакого значения.

Просто сейчас надо окончательно разорвать, чтобы потом полностью уничтожить как нации русских, белорусов и тех же украинцев. Последним в качестве послушных холопов могут дать существовать в виде нации подольше. Но финал этой истории, как ее видят на Западе, должен быть один. И без вариантов.

В следующем году Нобелевским лауреатом премии мира станет Зеленский. Вне зависимости от того, сколько еще крови он прольет. Если доживет. Повестку надо отрабатывать.