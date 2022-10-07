Для иммунитета, нервов и памяти: 7 важных продуктов для школьников и не только

Брокколи - рекордсмен по количеству витаминов. Фото: Shutterstock

Осенние простудное время, общий тревожный фон, порой чрезмерные нагрузки в школе — все это отражается на здоровье и психике ребенка. Психологи рекомендуют почаще обниматься с ребенком и меньше говорить о плохих новостях, чтобы снизить общий уровень тревожности.

А наш постоянный эксперт, врач-диетолог Людмила Денисенко подсказывает, чем лучше дополнить рацион ребенка, чтобы поддержать его память и иммунитет.

- Конечно, рацион ребенка должен быть максимально сбалансирован, но в простудный сезон главные помощники иммунитета — витамины группы В, - поясняет Людмила Денисенко. - Они же укрепляют расшатанные нервы, питают утомленный мозг и способствуют поддержанию хорошего настроения в периоды острых стрессов, интенсивных нагрузок и общего истощения. Тут они незаменимы. И не только для детей, но и для взрослых, и пожилых людей. Например, витамин В6 участвует в синтезе гормона счастья — серотонина, а при недостатке В12 у человека может развиться депрессия. Не менее важен магний (для нервов) и витамин D (для иммунитета). Но главным «ингредиентом» хорошего иммунитета я бы назвала чистую негазированную воду. Если вы будете выпивать достаточное количество воды (не менее 1,5 литров в день), то поддержите и работу мозга, и улучшите кровообращение. При стрессах вода помогает выводить из организма токсины, которые образуются из-за слишком долгого воздействия гормонов стресса.

В основном, витамины группы В содержатся в печени, субпродуктах, мясе. Но не только.

Топ-продуктов, которые содержат необходимые витамины и еще много полезного:

1. Все зеленые овощи.

Лидер по содержанию витаминов В, конечно, не самая вкусная брокколи. За ней следуют стручковая фасоль, шпинат, сельдерей, листовой салат.

Сколько есть: каждый день по порции салата или гарнира.

ВАЖНО

Старайтесь чаще употреблять овощи в сыром виде или «аль-денте», ведь многие витамины разрушаются при термической обработке.

2. Авокадо.

Этот полезный фрукт (да-да, это фрукт, который еще называют аллигаторовой грушей) содержит массу мононенасыщенных жиров, необходимых для здоровья сосудов. А хорошие сосуды — это хорошее кровоснабжение мозга.

Сколько есть: достаточно пары штук в неделю (например, по половинке в день с салатом или на бутерброд).

3. Бананы.

Помимо витаминов группы В, содержат необходимый калий, который участвует во множестве процессов, в том числе, поддерживает здоровье сердца. Кстати, как и магний, калий быстрее выводится из организма при стрессе, поэтому чем больше в рационе продуктов с ним, тем лучше.

Сколько есть: по одной штуке хотя бы через день в качестве второго завтрака.

4. Миндаль и в целом орехи.

Миндаль содержит магний, витамины группы В и влияет на выработку ацетилхолина - вещества, необходимого для передачи нервных импульсов между нейронами и способствующего хорошей памяти. И любые орехи очень полезны для мозга благодаря большому количеству минералов и микроэлементов.

Сколько есть: 5-7 штук миндаля или других орехов несколько раз в неделю.

5. Яйца.

Привычные нам яйца очень полезны тем, что содержат вещество холин, вещество, которое опосредованно влияет на хорошее настроение и улучшает память (помогает выработке определенного нейротрансмиттера, который задействован в мыслительных процессах.).

Сколько есть: не более пяти в неделю (например, яичница или омлет на завтрак, или сваренное яйцо с авокадо в качестве салата).

6. Шоколад.

Это может быть кружка какао или кусочек черного горького шоколада. Антиоксиданты и флавоноиды, содержащиеся в какао-бобах, улучшают память и способность к обучению.

Сколько есть: 2-3 дольки шоколада или кружку какао в день.

7. Морская рыба.

Причем не дорогой лосось, а, например, малосольная сельдь, шпроты, килька и т. д. содержат йод и важный витамин D, а также полезные Омега-6. Все они необходимы для хорошего иммунитета.

Сколько есть: порцию (200 граммов) три-четыре раза в неделю.