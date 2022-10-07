МТС учит детей беречь планету

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УВЛЕКАТЕЛЬНО О ВАЖНОМ

Детям в доступной и увлекательной форме рассказывают, как беречь и защищать окружающую среду. МТС совместно с анимационным сериалом "Фиксики" запустили бесплатную экологическую программу. Суть ее заключается в том, чтобы рассказать детям об экологии, и подсказать, как нужно вести себя, чтобы не навредить природе, и в целом защитить планету. Ведь без осознанности каждого экопроблемы не решить. И прививать любовь к окружающему миру нужно начинать с самого маленького возраста.

Образовательная программа состоит из экоуроков, которые смогут посмотреть все желающие. Выходят они на сайте «Поколение М», а также в соцсетях проекта. Программа получилась увлекательной. Полезную информацию детям будет давать профессор Чудаков вместе с любимыми фиксиками. Уж кому, а им дети точно доверяют.

Дополнительно к урокам будут выходить короткие видеоролики, приуроченные к различным экологическим дням и датам. Видеоролики будут выходить раз в месяц, каждый раз затрагивая новую тему. Первое занятие посвящено Всемирному дню чистоты. Профессор и фиксики будут давать советы и подсказки, как каждый ребенок может внести свой вклад в решение того или иного вопроса.

«Осознанная забота о природе с раннего возраста жизненно важна, если мы заботимся об устойчивом будущем, поэтому на бесплатной платформе «Поколение М» мы через творческие занятия помогаем заложить фундамент экомышления у детей. Вместе с анимационным сериалом «Фиксики» ребята знакомятся с экокультурой в увлекательном формате познавательных мастер-классов, что позволяет быстро и легко воспринимать информацию», – отметила руководитель Центра социальных и благотворительных программ МТС Ольга Юркова.

КОНКУРС ДЛЯ САМЫХ СТАРАТЕЛЬНЫХ

Самые активные ребята в возрасте от 6 до 10 лет, смогут принять участие в конкурсе «Познаем мир с фиксиками» и получить подарки. Конкурс проводится в двух номинациях. Обе очень занимательные.

В первой номинации ребятам предстоит самим придумать комикс с советами, какие полезные привычки могут помочь в сохранении природы. А также рассказать о своем опыте. Кстати, помощь семьи не запрещается, так выполнять задания будет еще интереснее.

Во второй номинации участникам нужно придумать способы, чтобы не выбрасывать старые вещи, а подарить им вторую жизнь.

Победителей выберут в каждой из номинаций. За первое место ребята отправятся на экскурсию в студии анимации, где встретятся с создателями сериала «Фиксики». За вторые и третьи места победители получат смарт-часы от МТС и фирменные подарки от любимых героев.

КОНКРЕТНО

Сроки выполнения заданий конкурса - до 31 мая 2023 года. Загрузить работу нужно на сайт.