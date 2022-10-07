Про изъятие брошенных на границе машин – не так это и просто

Бегущие от мобилизации пытались пересечь границу с Грузией через ущелье Верхний Ларс Фото: REUTERS

Первым обратил внимание на машины, оставленные на границе гражданами, спешно покинувшими страну из-за мобилизации, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Его поддержал депутат от «Единой России» Олег Морозов, который предложил внести в законодательство изменения, позволяющие изымать такие автомобили по истечении определенного срока. Если собственник не предъявит на него свои права лично.

Своими мыслями по этому поводу поделился Максим Кадаков, главный редактор старейшего автомобильного издания в России, журнала «За рулем».

— Идея понятна: бросил страну в сложное время – отдай на пользу государству автомобиль. Но сразу же возникает ряд вопросов.

Например, где это — на границе? В метре, в километре?

И потом, Правила дорожного движения не запрещают оставлять автомобили на обочине (вдруг сломалась?), на грунтовой дороге, на стоянке у кафе и так далее. Чем, например, оставленный в километре от Верхнего Ларса автомобиль отличается от машины, оставленной на платной парковке в Шереметьево? Только тем, что в Шереметьево хозяин платит за постой машины. А суть та же: уехал из страны и оставил автомобиль.

Ну а если автомобиль оставил не владелец, а его пользователь? Хозяин, может, и готов его забрать, но документы и ключи увез с собой пользователь (друг, родственник и т. д.). Как быть, если у автомобиля два собственника: муж и жена. Муж уехал, жена осталась, но ключей и документов у нее нет.

Или, например, такая ситуация: человек оставил машину, улетел в командировку и слег там от малярии? Как его уведомят от грозящей конфискации?

Я к тому, что вопросов возникает много, и одними изменениями в закон тут не обойтись, скорее, потребуется отдельный закон, где все моменты будут четко прописаны. Вообще, с конфискацией автомобилей всегда непросто. Помните, как долго вводили уголовную ответственность конфискацией автомобиля за повторную езду в пьяном виде? Потому что нужно было учесть много нюансов. Если новую норму, которую предлагают депутаты, введут в спешном порядке, в ней будет немало спорных моментов.