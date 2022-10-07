Выяснили, все ли студенты могут избежать мобилизации. Фото: Агентство городских новостей МОСКВА

Отсрочка от мобилизации: кому положена

В Указе «О внесении изменения в Указ Президента Российской Федерации от 24 сентября 2022 г. № 664 «О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации» (подписан 5 октября) путаницу вызвал термин о первичном образование.

В министерства пояснили: впервые - это когда нет оконченного образования (диплома) по определенному уровню. По закону, высшее образование бесплатно можно получить один раз

- по программам бакалавриата и специалитета после школы или среднего профессионального образования,

- по программам магистратуры бакалавров или дипломированных специалистов, получивших образование до 2012 года,

- по программам ординатуры или ассистентуры-стажировки после специалитета,

- в аспирантуре после магистратуры, специалитета, ассистентуры-стажировки или ординатуры.

Для лиц, получивших диплом «Специалист» после 2012 года, обучение в магистратуре является вторичным.

Отсрочка для студентов

С учетом этих разъяснений станет понятнее, кому предоставляется отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации:

- всем студентам, получающим высшее или среднее профессиональное образование соответствующего уровня впервые по очной или очно-заочной форме, в случае обучения в государственных образовательных организациях по программам, имеющим государственную аккредитацию;

- аспирантам, получающим образование соответствующего уровня впервые по очной или очно-заочной форме в образовательных и научных организациях по программам подготовки научных и научно-педагогических кадров;

- обучающимся по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки, получающим образование соответствующего уровня впервые* по очной или очно-заочной форме в случае обучения в государственных образовательных организациях по программам, имеющим государственную аккредитацию;

- всем студентам, аспирантам, обучающимся по программам ординатуры и ассистентуры-стажировки, получающим высшее или среднее профессиональное образование соответствующего уровня впервые по очной или очно-заочной форме, в случае обучения в организациях, расположенных на территориях инновационных научно-технологических центров;

- семинаристам, обучающимся в духовных образовательных организациях по образовательным программам, направленным на подготовку служителей и религиозного персонала религиозных организаций, получающим образование соответствующего уровня впервые по очной или очно-заочной форме;

- студентам, которые восстановились в вузе и продолжают обучение, так как это считается продолжением получения образования соответствующего уровня впервые;

- студентам, получающим образование соответствующего уровня впервые, но находящимся в академическом отпуске, вне зависимости от их количества, так как в этом случае учеба не прерывается, а студент из вуза не отчисляется;

- выпускникам военно-учебных центров (ВУЦ, ранее именовавшийся военной кафедрой), продолжающим после бакалавриата обучение по программе магистратуры, получающим образование соответствующего уровня впервые;