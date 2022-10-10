Первые фото звезд "ВКонтакте": Тодоренко в трусах, Джиган с косичками и неузнаваемая Асти

Джиган образца "нулевых". Фото: Личная страница Вконтакте

10 октября самая популярная социальная сеть России «ВКонтакте» отметит свое 16-летие: основатель Павел Дуров символично открыл её в свой день рождения. В этом году, когда заморские площадки с картинками стали вне закона, "ВК" вырвалась в лидеры: каждый месяц ей пользуются более 100 млн юзеров. В том числе, и знаменитых. Чтобы узнать, чем они жили на заре соцсетей, нам пришлось всерьез накачать указательный палец, перелистывая гигабайты постов.

ЕГОР КРИД: 1,5 млн подписчиков

Когда "ВК" только запускалась, нынешнему кумиру малолеток было всего 12 и он уже набрасывал свои первые треки. Точнее, рингтоны, которые продавал сверстникам за 3 подарка "ВКонтакте".

Егор Крид. Фото: Личная страница Вконтакте

Тогда еще не Крид, а юный Егор Булаткин рубился в GTA, просил подписчиков скинуться ему на модные "найки", смотрел "Большую разницу" вперемешку с сериалом "Маргоша" и раскачивал хештег #ЕгорБулаткинСамыйЛучший.

Егор Крид. Фото: Личная страница Вконтакте

А еще выступал на хип-хоп фестивалях в пензенском Доме офицеров и выигрывал местные музыкальные конкурсы (кстати, о родном городе до сих пор напоминает ник певца Kreed58, вдохновленный автомобильным кодом Пензы). В 2010 году будущий поп-артист выпустил свой первый хит "Любовь в Сети", который за две недели послушали более миллиона человек, и стал настоящей звездой. Сначала в соцсетях, а через пару лет и в шоу-бизнесе.

Егор Крид. Фото: Личная страница Вконтакте

ДЖИГАН: 79 тысяч подписчиков

В середине "нулевых" одесский рэпер и кикбоксер Денис Устименко-Вейнштейн (настоящее имя Джигана) уже перебрался в Москву и начал сотрудничать с Тимати, которого уважительно величал "боссом". Оба тогда выглядели совсем иначе: Джиган - с длинными косичками в стиле регги, Тимати - с ирокезом на лысом черепе.

Джиган и Оксана Самойлова. Фото: Личная страница Вконтакте

Первые посты Джигана как песня акына, что вижу - то пою: "На работе", "За трапезой", "Улетел в Израиль", "Дома", "Еду в Киев". А вот на фотоальбомы впору ставить пометку 18+. Здесь всё в лучших традициях рэперов: клубный дым, разбитные полуголые (и голые) девицы, шубы, баксы, фонтаны шампанского... Кстати, подружки легкого поведения не пропали из соцсетей рэпера и после 2009 года, когда он встретил будущую жену Оксану Самойлову. Саму супругу Джигана в его ранних альбомах можно наблюдать в непривычном натуральном виде без силиконовых грудных имплантов и четверых детей, с которыми теперь получаются роскошные фотосессии.

Джиган и Тимати на домашней студии. Фото: Личная страница Вконтакте

ОЛЬГА БУЗОВА: 1,5 млн подписчиков

На старте популярности соцсетей Ольга Бузова уже была звездой "Дома-2" с многомиллионной аудиторией. Уже пыталась петь, фанатея от Бритни Спирс, уже гастролировала с простенькими хитами в компании товарищей по телестройке, уже играла в театре, уже выпускала свою бижутерию, уже снималась для обложек журналов... Так, самое первое фото Бузовой "ВКонтакте" - передовица глянцевого издания о домашних питомцах с неловкой темой номера "Животные-гомосексуалисты".

Ольга Бузова. Фото: Личная страница Вконтакте

В ранних фотоальбомах до сих пор сохранились снимки с бывшим мужем Дмитрием Тарасовым и его мамой, с которой Оля задолго до скандального развода под ручку ходила на футбольные матчи. Похоже, чета Тарасовых мечтала о детях - на кадрах десятилетней давности они то и дело нянчат чужих малышей. Как ни странно, ни один из кадров прошлой жизни Бузова так и не удалила.

Ольга Бузова. Фото: Личная страница Вконтакте

РЕГИНА ТОДОРЕНКО: 247 тысяч подписчиков

Задолго до того, как стать ведущей популярного проекта "Орел и Решка", одесситка Регина успела отметиться в роли поп-певицы. Ее первые посты "ВКонтакте" посвящены украинскому телешоу "Фабрика звезд", куда Тодоренко попала в 2008 году.

- Ребята, я прошла кастинг! Смотрите меня по телевизору каждый день! - писала начинающая артистка, на которую вскоре обрушилась бешеная популярность. - Ребята, я не могу добавить вас в друзья. Из-за огромного количества заявок у меня виснет компьютер. И если он сломается, я тогда совсем не смогу с вами общаться...

Регина Тодоренко. Фото: Личная страница Вконтакте

По итогам "Фабрики" Регина стала солисткой девичьей группы Real O, которая, судя по нарядам, грезила славой "ВИА Гры". Кстати, Тодоренко не только пела, но и сама писала хиты, в том числе для Софии Ротару, Ани Лорак и Николая Баскова.

АННА АСТИ: 23 тысячи подписчиков

Асти, которая в этом году имеет все шансы стать певицей №1, к моменту появления "ВК" была просто Анной Дзюбой из украинского города Черкассы. Заканчивала школу, набрасывала свои первые песни, зачем-то поступала в ВУЗ на юриста, хотя мечтала о сцене... А главное, выглядела совсем иначе: темные волосы, короткая стрижка, никаких пластических операций - все свое, родное. Именно такой начинающую певицу на просторах Сети в 2010 году нашел музыкант Артем Умрихин, придумавший дуэт Artik & Asti. Их первая песня "Антистресс" народу как-то не зашла, но уже вторая - "Моя последняя надежда" собрала тысячи лайков, а на стене дома Асти стали появляться первые признания в любви. Тогда она еще не знала, что всего через пару лет уедет в Москву и покорит шоу-бизнес.