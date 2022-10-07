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Политика7 октября 2022 13:40

«Единая Россия» предложила организовать для детей мобилизованных бесплатный отдых в лагерях в осенние каникулы

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак поручил секретарям региональных отделений ЕР и главам муниципалитетов обеспечить возможность такого отдыха
Павел ЧЕРНЫШОВ

Практика предоставления бесплатных путевок в лагеря или компенсации затрат, если родители купили путевки самостоятельно, есть для малоимущих семей. Ее можно и нужно распространить и на семьи мобилизованных военнослужащих, отметил Андрей Турчак.

«Помимо непосредственной помощи с экипировкой и подготовкой к участию в СВО наших ребят, адресной помощи их семьям по самым разным вопросам, которую сегодня оказывают отделения «Единой России» во всех регионах, мы можем оказать поддержку нашим бойцам, организовав отдых для их детей в лагерях»,резюмировал политик.

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