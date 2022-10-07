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Общество7 октября 2022 13:50

РВИО продолжает реализацию просветительских программ «История для будущего», направленных на популяризацию истории России

С 2020 года Российским военно-историческим обществом проводится цикл уникальных просветительских мероприятий – международных форумов «История для будущего»
Молодежь – это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны

Молодежь – это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цель мероприятий – обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России. Гостями и спикерами форумов становятся видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения. Целевой аудиторией мероприятий является молодое поколение.

«Молодежь – это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны, ее особенностей и уникальности опыта. Отрадно видеть, что подобного рода мероприятия не проходят незамеченными и привлекают внимание множества неравнодушных граждан, в том числе и молодых людей, ведь развитие информированности молодежи в сфере истории играет важнейшую роль для дальнейшего развития нашей страны», – отметила заместитель Исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко.

14 октября 2022 года состоится форум «История для будущего. Русский Запад» Северо-Западного федерального округа в городе Светлогорск (Калининградская область).

Введение санкций и ограничений вызывает законную тревогу жителей самой западной территории Российской Федерации – Калининградской области.

14 октября 2022 года состоится форум «История для будущего. Русский Запад»

14 октября 2022 года состоится форум «История для будущего. Русский Запад»

Ощущение себя «в центре Европы» как полноправных европейцев, сменилось чувством угрозы, исходящей от пограничных стран в связи с введением санкций, многочисленными запретами на русскую культуру.

Воинствующая русофобия распространяется на всех россиян, что особенно влияет на молодое поколение.

Целью Форума является снижение тревоги у жителей Калининградской области и ее молодого поколения, а также формирование устойчивых патриотических моделей реакции на культурное, экономическое и социальное давление стран Запада.

26-27 октября 2022 года состоится форум «История для будущего. Урал» Уральского федерального округа в городе Екатеринбург (Свердловская область).

По всему уральскому федеральному округу идет активная историко-патриотическая работа. Темы «Урал – кладовая России», боевого и трудового подвига постоянно присутствуют не только в специальных мероприятиях, но и в повседневной жизни уральцев.

Уральцы гордятся своим «особым характером». Это поддерживает патриотические настроения и в наши дни.

История – фундамент, на котором основаны наши ценности: любовь к Родине, семья, традиция. Именно поэтому Форум преследует цель акцентировать направленность в будущее и связь поколений, помочь в формировании устойчивых патриотических моделей реакции на культурное, экономическое и социальное давление стран Запада.

Также в рамках Форума пройдет Социально-гуманитарный турнир «Горнозаводской Урал в истории и мифах», цель которого активизация патриотического воспитания молодежи и школьников в Уральском регионе, а также творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, проявивших интерес и склонность к изучению гуманитарных наук. Турнир проводится по трем направлениям: «Культура Урала», «Социальные отношения на Урале», «История Урала», а его участниками станут более 400 учащихся 7-11 классов образовательных учреждений.

8 ноября 2022 года состоится форум «История для будущего. Информационный фронт» Приволжского федерального округа в городе Самара (Самарская область).

Молодые люди до 35 лет – самые активные «жители цифрового мира».

Их критическое отношение к информации, готовность и умение распознавать недостоверную информацию становятся принципиально важными в эпоху защиты Россией своего суверенитета на всех направлениях.

Целью Форума является формирование устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление стран Запада, а также поддержка критически мыслящей молодежи в ее стремлении к правде в информационном пространстве.

Каждый форум посвящен раскрытию уникальности развития отдельных регионов России в ее исторической парадигме, их культурным особенностям, а также актуальной на сегодняшний день теме разоблачения фейка в историческом контенте.

Регистрация на Форумы доступна на сайте.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках Национального проекта «Образование».

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