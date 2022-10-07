РВИО продолжает реализацию просветительских программ «История для будущего», направленных на популяризацию истории России

Молодежь – это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Цель мероприятий – обсуждение широкого круга вопросов, посвященных изучению и популяризации истории России. Гостями и спикерами форумов становятся видные ученые и политики, педагоги, лидеры общественного мнения. Целевой аудиторией мероприятий является молодое поколение.

«Молодежь – это наше будущее, потому так важно заниматься ее просвещением и развитием интереса к истории собственной страны, ее особенностей и уникальности опыта. Отрадно видеть, что подобного рода мероприятия не проходят незамеченными и привлекают внимание множества неравнодушных граждан, в том числе и молодых людей, ведь развитие информированности молодежи в сфере истории играет важнейшую роль для дальнейшего развития нашей страны», – отметила заместитель Исполнительного директора Российского военно-исторического общества Александра Коновченко.

14 октября 2022 года состоится форум «История для будущего. Русский Запад» Северо-Западного федерального округа в городе Светлогорск (Калининградская область).

Введение санкций и ограничений вызывает законную тревогу жителей самой западной территории Российской Федерации – Калининградской области.

14 октября 2022 года состоится форум «История для будущего. Русский Запад»

Ощущение себя «в центре Европы» как полноправных европейцев, сменилось чувством угрозы, исходящей от пограничных стран в связи с введением санкций, многочисленными запретами на русскую культуру.

Воинствующая русофобия распространяется на всех россиян, что особенно влияет на молодое поколение.

Целью Форума является снижение тревоги у жителей Калининградской области и ее молодого поколения, а также формирование устойчивых патриотических моделей реакции на культурное, экономическое и социальное давление стран Запада.

26-27 октября 2022 года состоится форум «История для будущего. Урал» Уральского федерального округа в городе Екатеринбург (Свердловская область).

По всему уральскому федеральному округу идет активная историко-патриотическая работа. Темы «Урал – кладовая России», боевого и трудового подвига постоянно присутствуют не только в специальных мероприятиях, но и в повседневной жизни уральцев.

Уральцы гордятся своим «особым характером». Это поддерживает патриотические настроения и в наши дни.

История – фундамент, на котором основаны наши ценности: любовь к Родине, семья, традиция. Именно поэтому Форум преследует цель акцентировать направленность в будущее и связь поколений, помочь в формировании устойчивых патриотических моделей реакции на культурное, экономическое и социальное давление стран Запада.

Также в рамках Форума пройдет Социально-гуманитарный турнир «Горнозаводской Урал в истории и мифах», цель которого активизация патриотического воспитания молодежи и школьников в Уральском регионе, а также творческой, познавательной, интеллектуальной инициативы обучающихся, проявивших интерес и склонность к изучению гуманитарных наук. Турнир проводится по трем направлениям: «Культура Урала», «Социальные отношения на Урале», «История Урала», а его участниками станут более 400 учащихся 7-11 классов образовательных учреждений.

8 ноября 2022 года состоится форум «История для будущего. Информационный фронт» Приволжского федерального округа в городе Самара (Самарская область).

Молодые люди до 35 лет – самые активные «жители цифрового мира».

Их критическое отношение к информации, готовность и умение распознавать недостоверную информацию становятся принципиально важными в эпоху защиты Россией своего суверенитета на всех направлениях.

Целью Форума является формирование устойчивых патриотических моделей реакции на информационное давление стран Запада, а также поддержка критически мыслящей молодежи в ее стремлении к правде в информационном пространстве.

Каждый форум посвящен раскрытию уникальности развития отдельных регионов России в ее исторической парадигме, их культурным особенностям, а также актуальной на сегодняшний день теме разоблачения фейка в историческом контенте.

Регистрация на Форумы доступна на сайте.

Мероприятия проходят при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации в рамках Национального проекта «Образование».