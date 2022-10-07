Сергей Степашин - Владимиру Путину в день 70-летия: Силы воли, силы духа. И - надежных товарищей рядом

Сергей Степашин Фото: Иван МАКЕЕВ

… - Сергей Вадимович, в день юбилея главы государства, прежде всего, нас интересует такой вопрос: что для вас стало самым главным за годы президенства Владимира Путина?

- Я надеюсь, что самое главное у нас впереди. Если подводить итоги уже сделанного…

- Да!

- … то это - укрепление суверенитета страны, ее экономического потенциала. Ведь, несмотря на вал санкций со стороны запада, страна все-таки встала на ноги.

Я рад, что развивается военно-промышленный комплекс - президент резко усилил это направление.

Ну, и несмотря на то, что у нас в обществе, скажем так, разные люди, все-таки, в этой сложной ситуации, нация сплотилась – это можно говорить совершенно точно..

- Кто-то сбежал…

- Ну, сбежал, и слава Богу. Нам майданутые не нужны, пускай там майданят где-нибудь…

Вот, наверное, об этом надо сказать сегодня.

Ну, и плюс, конечно, то, что страна стала той, с которой считаются. Побаиваются, но считаются. Это совершенно очевидно.

- А вы сказали, самое главное впереди. Что вы имеете в виду?

- Я имею в виду - мир, благополучие наших сограждан, которых мы освободили и которых ещё освободим на Украине.

Все ждут, естественно, решающих побед в этом плане.

- Вот не могу у вас не спросить, вы же, все-таки, один из ведущих юристов нашей страны. И возглавляете, да, ассоциацию юристов России, так это правильно называется, по-моему?

- Так, Саш, и называется.

- Вот сейчас в нашем Основном Законе, поправки к которому мы принимали, среди субъектов Федерации появились еще четыре новых… Как вы это расцениваете - как юрист, как правовед?

- Есть такое понятие, как право народов на самоопределение. И этим правом, кстати, и воспользовались наши народы - русские, живущие там, в Восточной Украине. С юридической, правовой точки зрения - здесь все в полном порядке.

- А в каких границах будут новые - освобождённые - образования? Я правильно юридически выражаюсь?

- В целом - да.

Сейчас законы-то приняты. (О вхождении в состав России. - А. Г.) Но некоторые просто недопонимают, в каких границах будет даже Донбасс, особенно - области Херсонская и Запорожская.

Но для меня очевидно, в тех границах, которые существовали на 2014-й год, как это было, кстати, и в Советском Союзе.

Вот поэтому для того, чтобы это выполнить, конечно, нужны очень серьезные меры, в том числе, и мобилизационного характера – то, что сейчас делает президент страны.

- Ясно. Ну, и ваши вот воспоминания, что ли, вы как-то рассказывали мне давно, что знали Владимира Владимировича ещё по Ленинграду, да - каким он жестким был, значит, руководителем…

- На вид он был совершенно спокойным человеком, но когда нужно было принимать решения… Ведь это конец 90-х, начало 91-го, 92-й годы…

Это же тогда - считай, ни России, ни Союза! Помнишь, роман был экранизирован «Бандитский Петербург»? Так вот - там все правда, кроме фамилий.

И тогда Путину было поручено быть замом мэра Санкт-Петербурга - Анатолия Собчака. И вести всю внешнеэкономическую деятельность, и не только ее, кстати, на самом деле. У него были более широкие обязанности.

Я тогда был начальником управления Агентства федеральной безопасности, ну, КГБ. Поэтому знал это все не понаслышке.

Конечно, много тогда сделали для того, чтобы, все-таки, навести порядок. Особенно в сфере внешнеэкономической.

Это, кстати, Путину здорово пригодилось в последующем, когда он стал премьер-министром.

- А вы с ним тогда, в Питере, часто общались?

- Да не очень. Время было такое - динамичное, и его нам катастрофически не хватало.

Уже потом, когда Владимир прибыл в Москву, возглавил контрольное управление президента, а я был в аппарате правительства, руководил административным департаментом - мы встречались очень часто.

Кстати, я рассказывал, что инициатива назначения меня министром юстиции после того, как со скандалом ушел Ковалев, помнишь эту историю…

- Да, баня, девушки, да?

- Вот не надо отвлекаться на все такие разные штуки.

- И что?

- И тогда, собственно говоря, Владимир позвонил в «Белый дом», мы встретились. И он предложил мне стать министром юстиции.

Потом подключился Виктор Степанович Черномырдин. Так что, у нас, как говорится, своя история в этом плане имеется.

А так, конечно, мы очень часто встречались, вместе работали. И особенно плотно взаимодействовали, когда он был директором ФСБ, а я министром внутренних дел.

По всем вопросам. Борьба с терроризмом, с преступностью, с коррупцией. Работали рука об руку - в отличие от того, как было у Андропова со Щелоковым, у нас этого не было. У нас была дружная совместная работа.

- А не было - не то, что конфликтов, а каких-то вот противоречий там, каких-нибудь трений? Когда вот пришлось спорить, доказывать.

- Решали, на самом деле, общее дело. Нас даже не столкнули лбами.

Как нас не столкнули лбами с Примаковым, когда я его сменил, так - и с Путиным, когда сменил он меня на посту премьер-министра, вы эту историю знаете.

- Да, конечно.

- Владимир, кстати, ко мне и приехал на прощальную, что называется, встречу с правительством, вместе пообщались. Потом заехал даже ко мне домой, на дачу…

- И что у вас дома? Может, подробности какие-то…

- Все было по-человечески, да.

- А дома долго он был у вас? Это уже в ранге премьер-министра, да?

- Ну, да. Он был премьер. Вот. Поговорили по-человечески, погуляли, собственно, и все. А о чем поговорили?

- О будущем. Мы же тогда хотели сделать предвыборный блок – Степашин, Кириенко, Рыжков, но Виктор Степанович Черномырдин воспротивился. И тогда появился уже «Медведь» так называемый, помните, ставший «Единой Россией»?

- Да, все помним.

- Ну, и что бы вы хотели пожелать своему соратнику, товарищу, я не побоюсь этого слова?

- Во-первых, я хочу сказать, мне в марте было 70, президенту - вот сегодня. И это не тот возраст, который должен печалить человека, тем более, Путин в прекрасной спортивной форме.

Пожелания, наверное, три.

Первое – довести дело до конца. Я уверен, что так оно и будет, зная его характер.

Второе – силы воли, силы духа.

А третье – надежных товарищей рядом.

Не тех, которые кланяются и, значит, клянутся в верности и дружбе, иногда не говоря правду, а - настоящих и профессиональных, честных, я уверен, что у него такая команда есть.

Тем более, сегодня его приедут поздравлять товарищи из СНГ. Я уж по-советски скажу, в Ленинград-Петербург, в наш любимый город.

Я думаю, это тоже нашего президента морально поддержат. Полагаю, что сейчас это для него - самое главное. Как для человека.

- Ясно. Спасибо большое.