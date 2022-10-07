Упражнения на бревне: Почему деревянные дома от российских строителей в Европе готовы покупать, несмотря на санкции

Директор Андрей Моясаров на своем производстве Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Интересный случай мне рассказал директор компании «Бревнычи» (название изменено, дабы нас не заподозрили в скрытой рекламе) в городе Кирове Андрей Моясаров. Компания производит деревянные дома-терема, которые все больше ценятся как у нас, так и в Европе. С 2005 года и до начала спецоперации дома продавали в Германию, Польшу, Испанию, Францию, Италию, Австрию, Данию и т.д. и т.д. В 2014 году, вскоре после того, как Запад объявил первые санкции, Андрею Моясарову в момент совещания в его директорском кабинете позвонили польские партнеры. Андрей Равильевич включил громкую связь, и все услышали несколько сконфуженный голос главного польского партнера, который говорил по-русски: мы-де знаем из нашей прессы, как сейчас из-за санкций страдает и даже голодает российский народ, особенно в провинции. Так мы тут с товарищами посоветовались и решили помочь деньгами вашему коллективу. Все присутствующие у директора сначала обалдели от удивления, после расхохотались. От помощи, конечно же, отказались.

- А еще более дикий случай произошел у нас с немцами, но об этом расскажу чуть позже, - интригует меня директор и ведет показывать производство.

Вятка. Скромный домик для молодой семьи Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ПРОСТИ, НЕМЫТАЯ ЕВРОПА

…По рассказам в западной прессе люди у нас живут относительно сыто только в Москве и Питере. Во всей остальной России средний класс нищенствует, ютится в старых бараках и ходит в деревянные туалеты.

Западный обыватель в это охотно верит. На самом деле тот обыватель наверняка бы здорово удивился, узрев множество роскошных частных домовладений в окрестностях того же Кирова. В одной только Кировской области действуют сотни строительных компаний: «Аркаим», ZonDex, «Асгард», «БрикХауз»...

Одна из многих вятских деревень. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Пришлось углубиться и в изучение названия компании - «Асгард». Оказалось Асгард - это один из трёх космогонических миров скандинавской мифологии, созданных триадой богов-демиургов. Во как! С моей дремучестью в метафизике мне надо нечто поближе к почве.

Окраины Кирова тоже прилично выглядят Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Звоню в компанию «Рубачи». Судя по простому названию, в «Рубачах» люди должны быть попроще - руки привыкли к топорам. Так и оказалось.

Генеральный директор «Рубачей» Андрей Комаров показывает мощный огромный сруб, который вырубили под… баню. Спрашиваю, это заказ от Минобороны, чтобы там роту сразу помыть?

Андрей Комаров гендиректор "Рубачей" делает баню частнику. Фото: Николай ВАРСЕГОВ

- Нет, - говорит Андрей, - это заказ от простого вятского частника. И это еще не самая большая личная баня.

Европейцы, которые теперь моются по минутам, глядя на этот снимок, конечно же, прослезятся. Ну уж простите: не желая вас оскорбить, скажу - любят у нас попариться, не жалея ни воды, ни топлива.

Компания Рубачи возведет в Кирове из дерева вот такой ресторан Белуга Фото: Николай ВАРСЕГОВ

«Рубачи» рубят дома и бани не только для вятских, но и для казахских, московских, смоленских, карельских и даже белорусских заказчиков. Удивительные дела! Разве же на Смоленщине, в Карелии, Беларуси своего леса мало? Ситуацию прояснил все тот же директор «Бревнычей» Андрей Моясаров. Оказывается, вятский лес куда качественнее смоленского, белорусского, скандинавского. По причине сурового северного климата у него более плотные годовые кольца, а за счет сухой почвы более прочная древесина. Но на Северном Урале и в иных районах Сибири лес еще лучше вятского, однако везти его на запад накладно. Посему вятский лес очень ценен как для европейской части России, так и для всей Европы.

Такая вот баня частная Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Простым полякам, австрийцам и немцам, с которыми до введения санкций широко работали многие вятские домостроители, глубоко плевать на политическую возню. Они как могут пытаются правдами и неправдами пробивать дорогу нашим древесным срубам в Европу. Совсем недавно поляки предложили простой и гениальный план опять наладить поставки в обход санкций, рассказал мне Андрей Моясаров. Но о нем пока умолчим, чтобы не раскрыть секреты и не навредить задумке.

- Доллар упал, и теперь с Европой стало работать не так уж выгодно, - рассказывает

Андрей Равильевич. - Если раньше мы их сто долларов могли обменять на семь тысяч наших рублей, то ныне только на шесть.

Потому компания «Бревнычи» все активнее осваивает российский рынок. Строят коттеджные поселки в Нижегородской, Свердловской областях и даже в таежной Коми. Благо, станки, на которых они обрабатывают древесину, вятского же производства. И проблема импортозамещения не стоит. Была беда со стоимостью леса, когда в 2020 году цена на кругляк подскочила чуть ли не вдвое. Одни это связывают с пандемией - лесорубы заболели, вот и лес подорожал. Другие - с прокурорскими проверками - блюстители массово накрыли черные, серые кассы и заставили лесорубов платить налоги, потому цены пришлось повысить. Мне лично понятнее второй вариант. Но теперь цены значительно опустились – они всего процентов на 20 выше докризисных. «Бревнычам» чаще заказывают дома площадью 100-120 м2. Средняя стоимость такого дома со сборкой на сегодня - 3-3,5 млн. руб.

ДОМА ДЛЯ ПЧЕЛ И ЛЮДЕЙ

Еще мне понравилось лирическое название компании «Вятская доска». Здесь замдиректора Влад Исупов выдал третью версию резкого подорожания леса, что случилась пару лет назад. Экспорт! Аккурат тогда заграница ударилась в экологическое строительство, отчего спрос и, следовательно, цены на русский лес выросли до небес. Если прежде доска-вагонка стоила 18 тысяч рублей за куб, то поднялась до 41 тысячи. На Вятку хлынули разные перекупщики, сметая все до опилок. И только этой зимой цены пошли на убыль. Сейчас они чуть выше доэкспортных. Но компания держится на плаву за счет некой московской фирмы, которая покупает пиломатериалы для строительства каркасных домов. Что-то берут и местные.

Влад Исаев в одном из цехов "Вятской Доски" Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В компании «Вятская доска» работают около 20 человек. Производят в месяц до 600 кубов вагонки и бруса. Все люди трезвые, как и в других компаниях. Выражение «пьяный в доску» - не про вятских досочников. Народ теперь за работу держится. Люди от санкций вздрогнули, соскочили с печи, взялись за дело. Теперь, по словам Влада, набрать трезвых и ответственных, гораздо проще, чем даже в прошлом еще году.

Но чтобы чувствовать себя уверенно, говорит мне Влад, надо немало творчества. На «Вятской доске», например, помимо основной продукции, придумали делать из опилок пеллеты (гранулированное топливо). Из тех же опилок делают кошачий наполнитель, который не уступает заморскому. А в ближайшем будущем станут строить… апидомики, о которых я лично ранее не слыхал. Влад просветил: это небольшая спальня на двух-трех человек, где под плотными, так сказать, нарами - пчелиные ульи.

Влад Исаев замдиректора "Вятской Доски" в наполовину построенном апидомике Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Люди и пчелы не пересекаются, но ароматами меда, прополиса и жужжанием пчел наполнена спальня. Сон в такой атмосфере называют аэроапитерапией, которая исцеляет от многих хворей, особенно от бессонницы, неврозов, мигреней, болезней бронхов, хронической усталости и т.д. Жужжание пчел очень полезно для нервов: говорят, даже буйные психопаты за несколько сеансов аэроапитерапии становятся спокойными, как буддийские монахи. И в том должна быть доля правды. Сколько я видел пасечников на своем веку, все они люди спокойные и здоровые.

Такой наполнитель для кошаков производят на Вятской Доске Фото: Николай ВАРСЕГОВ

В сумасшедшей Европе, как и у нас, аэроапитерапия все более востребована. В России час сеанса стоит от 500 до 1000 рублей. Работники «Вятской доски» надеются, что апидомики станут покупать как частники, так и санатории. Однако западные санкции «Вятскую доску» не обошли. В свое время ребята купили европейские станки, с японскими подшипниками. Подшипники через год изнашиваются, и теперь их уже не достать. Подобные подшипники производят в Ростове, но их хватает на пару дней. Вологодские подшипники лучше, но тут как повезет: иной подшипник может работать год, другой через день сломается.

В РЕКЛАМЕ НЕ НУЖДАЕМСЯ

Хотелось мне сделать хороший кадр: веселый каменщик с мастерком кирпичи кладет. Но… сколько я рабочим не предлагал увековечиться для потомков, ни в какую не соглашаются. А предлагал я многим. После чего мудрая жена Наташа мне пояснила, что это, наверняка, шабашники, работающие за черный нал. Они могут стоять на бирже и получать пособие, поддерживать статистику безработицы, а сами вкалывают за городом, не платя налогов.

Всюду предложения от бригад шабашников Фото: Николай ВАРСЕГОВ

Думаю, примерно по той же причине руководство иных строительных вятских компаний отказалось со мной встречаться. «Вы не хотите бесплатной рекламы в самой популярной газете страны?» - удивляюсь я. «Нет, спасибо, мы не хотим», - отвечали мне вежливо. Наверное, опасаясь - а вдруг эта реклама притянет к фирме не только новых клиентов, но и налоговую с прокуратурой.

В то же время заборы города облеплены объявлениями от частных лиц, предлагающих строительные услуги. Явно, вольные каменщики, плотники и штукатуры сколачиваются в артели и зарабатывают не самым законным образом.

Всюду на городских окраинах идет строительство Фото: Николай ВАРСЕГОВ

***

- Так что там с немцами у вас вышло? - спрашиваю директора «Бревнычей».

- В 2014 году женщина по имени Анна из маленького немецкого городка Фехельде заказала у нас русскую баню. И внесла стопроцентную предоплату, - рассказывает Андрей Моясаров. - Мы взялись за дело, и вдруг она звонит, говорит: когда вы мне привезете баню, я вам заплачу еще столько же, сколько заплатила. Слушаю – ничего не понимаю. Зачем еще, если все и так уже оплачено? С трудом, но удалось выяснить: когда в городке узнали, что Анна заранее оплатила заказ в России, ее подняли на смех, уверяя, что русские обязательно обманут. Что не увидит она ни бани, ни своих денег. Ты бы, мол, почитала, что пишут про этих русских. И чтобы не выглядеть дурой в глазах соседей, Анна и предложила нам такой вариант. Мы, конечно же, отказались и баню сделали ей на совесть. Она потом очень благодарила.

Вятская деревенская молодежь идет на вечерку. И кота с собой Фото: Николай ВАРСЕГОВ

ЦЕНЫ

В Кирове самый простенький дом из дерева площадью в 20 квадратных метров изготовят вам за 400 000 рублей. Серьезный дом пол ключ – со всей отделкой, электричеством и канализацией – обойдется в 40-50 тысяч рублей за квадратный метр. Готовый дом из газобетона или кирпича обойдется от 60 до 70 тысяч рублей за квадратный метр.