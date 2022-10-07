Более 8 тысяч человек оценили жильё с помощью сервиса Домклик

Отчёт об оценке стоимости недвижимости нужен банку для определения рыночной стоимости квартиры, которую банк берёт в залог при оформлении сделки. С помощью сервиса от Домклик можно оценить как готовое жильё, так и строящееся.

Оценить недвижимость благодаря сервису можно полностью онлайн. Для этого нужно зайти в раздел «Услуги», далее выбрать «Оценка недвижимости для ипотеки», нажать кнопку «Заказать отчёт» и следовать инструкциям по заполнению анкеты. Система учтёт параметры недвижимости клиента и по умолчанию предложит воспользоваться сервисом «Домклик.Экспресс-оценка» для оценки.

Также можно выбрать любую оценочную компанию из списка или заказать отчёт об оценке стоимости квартиры без документов и осмотра недвижимости от Домклик.

У сервиса «Домклик. Экспресс-оценка» есть ряд преимуществ, которых нет ни у кого на рынке:

• отчёт готовится за один день без предоставления документов и выезда на объект, достаточно фотографий квартиры в объявлении;

• готовый отчёт, соответствующий требованиям банка и стандартам оценочной деятельности, автоматически загружается в сделку клиента.

Сервис «Домклик. Экспресс-оценка» наиболее востребован в Свердловской и Челябинской областях, Башкортостане и Пермском крае.

Подробная информация о сервисе «Домклик. Экспресс-оценка» доступна по ссылке.