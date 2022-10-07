Внук Пугачевой улетел в США, сорвав спектакли и концерты

Внук Аллы Пугачевой Никита Пресняков. Фото: Борис КУДРЯВОВ

Никита Пресняков получил повестку из военкомата: новость об этом разнеслась сегодня по Интернету. Якобы внука Аллы Пугачевой забрали в военкомат прямо во время репетиции в Московском Губернском театре, в котором он задействован в спектакле. Сам Никита информацию о своей мобилизации опроверг. Артист вышел на связь с поклонниками в Telegram и сообщил, что она не соответствует действительности.

Более того, внука певицы сейчас вообще нет в России. Еще две недели назад Пресняков вместе с женой Аленой Красновой улетел в США. Никита покинул страну задолго до отъезда своей бабушки Аллы Борисовны в Израиль. Судя по всему, отбытие звездного наследника за океан было спешным. Говорят, неожиданный вояж Преснякова сорвал обязательства по выступлениям, которые у него были запланированы.

«Он уехал в Америку еще две недели назад и всех этим, грубо говоря, подставил. Сорвал будущие спектакли, несколько концертов-заказников, запланированные съемки. Заменить Никиту в театре проблематично, так как у него главная роль в спектакле, сложно взять и сходу ввести нового исполнителя», - сообщили источники «СтарХиту».

В Московском Губернском театре Пресняков играет главную роль в спектакле «Безымянная звезда». Последний показ постановки прошел 21 сентября. Пока неизвестно, какова судьба будущих спектаклей, поскольку быстро найти исполнителя главной роли не так-то просто.

В США улетела и мать Никиты Кристина Орбакайте. Из-за своего отъезда она пропустила похороны друга семьи Бориса Моисеева. Певица уже давно живет на две страны. В Америке ее ждут муж, гражданин США Михаил Земцов и дочь Клавдия. В Москву же она прилетает на съемки и концерты.

«Орбакайте сейчас тоже в Америке, куда летает регулярно, так как там находятся ее дочь Клавдия и муж. Должна была недавно вернуться, но решила сделать это позже, так как у нее, говорят, отменился спектакль, в котором она играет с Кириллом Сафоновым. По слухам, актер улетел в Израиль», - рассказали источники.

Летом Никита Пресняков уже летал в США. Тогда внук Пугачевой вместе с женой отдыхали в Майами.