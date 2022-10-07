Писатель Андрей Ваджра: "Украины больше нет. Только военные кладбища до горизонта и эшелоны оружия, идущие с Запада"

Писатель Андрей Ваджра Фото: ВКонтакте

Об этом аналитик, писатель и главный редактор сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра рассказал известному публицисту Сергею Мардану в эфире радио «Комсомольская правда»

БЕЗ ДОЛЛАРОВ, СНАРЯДОВ И НАЕМНИКОВ С ЗАПАДА УКРАИНА РУХНЕТ СРАЗУ ЖЕ

Сергей Мардан:

- Американский генерал в отставке Джек Кин в эфире телеканала Fox News сказал: чего вы ноете по поводу того, что мы тратим деньги на Украину? За 66 миллиардов долларов мы получили воюющую с Россией Украину, которая прямо сейчас убивает русских, уничтожает Российскую армию. С точки зрения бюджета США это сущие копейки.

Украинское общество это осознает?

Андрей Ваджра:

- Не осознает. Подавляющая часть простых граждан Украины не осознает. Последние события вычистили там население, которое способно критически, самостоятельно мыслить. Их остались единицы, они молчат. Им страшно. И это не изменить уже.

Что касается остальных граждан, здесь ситуация двойственная. Что помогает режиму на Украине держаться на плаву? Экономики, своего производства там уже нет. За последние полгода в небытие ушло все, что еще оставалось. Украина - финансовый банкрот. Несмотря на эйфорию, которая сейчас разгоняется в Киеве, армии Украины образца февраля этого года уже не существует. Она уничтожена. То, что мы видим сейчас, выстраивалось англосаксами в течение лета, на коленке, в спешке.

Если сейчас отключить Украину от западной помощи, она мгновенно рухнет - и экономика, и финансы, и армия. Деньги, снаряды, бронетехника, наемники, военные спецы — все дает Запад.

Причем, я уверен, большая часть наемников — это кадровые военные стран НАТО, которых отправили на Украину.

Это все вызывает ужас. Но украинское общество погружено в состояние анестезии. Круглосуточная промывка мозгов отгородила их от реальности, они ее не видят. И потому у них нет болевого шока.

Моя знакомая с Западной Украины рассказывала, что поля там, на которых летом цвели цветочки и травка, сейчас покрыты военными кладбищами. Уходящие за горизонт могилы с украинскими флагами. Она не делает выводов. Их там сейчас никто не делает. Не дают.

Знакомый недавно попал в больницу в Киеве. Там загрузка медперсонала колоссальная. Но его поразило, что вся гражданская больница полностью забита ранеными военными. Они лежат в палатах, в коридорах. И так по всему Киеву. Все забито ранеными. Представьте, какой ценой Украина платит за интересы США. Но люди все равно не понимают происходящего.

ЗАДАЧА ЭТОГО ЗОМБИ — ТАРАНИТЬ РОССИЮ

Мардан:

- Простые люди нигде не понимают происходящего. Но есть элиты. Они понимают, что Украине из этого коридора нужно пытаться выскочить?

Ваджра:

- Вы рассуждаете как украинский патриот. А кто вам сказал, что там есть патриоты во власти? Украине всего 30 лет. Украинские граждане, когда их просят вспомнить, сколько у них было президентов и Верховных Рад и кого-то из них они уважали, не могут назвать ни одного. За 30 лет – ни одного такого чиновника, политика.

Нынешняя украинская элита «украинская» в кавычках. Все 30 лет американцы там вкладывали деньги в воспитание из людей марионеток. И создали компрадорский класс. В 2014 году привели его к власти. Эти люди - не представители украинского народа. Они представляют интересы США.

Есть сериал, в котором инопланетяне спускаются на Землю в виде личинок и проникают людям в мозг. Захватывают сознание человека и управляют его телом. Сейчас этот сюжет воплощен на Украине. Народ – это огромное тело, мозг которого чужой. Гигантский голь, который управляется извне. И у него единственная задача - таранить Россию. И на кон поставлена жизнь.

НЕНАВИСТЬ К РУССКИМ — ОСНОВА УКРАИНСТВА

Мардан:

- А не кажется, что военная ненависть между нами уже всепроникающая?

Ваджра:

- Если сравнивать нашу ненависть к врагу и ту ненависть, которая с украинской стороны, это разные вещи. У нас нет этого зашкаливания до абсолютно нечеловеческих вещей. Мы четко понимаем, что перед нами враг, враг должен быть разбит. У них же ненависть к нам как к существам, которые даже не люди. Они нас называют орками. И это не итог нынешней военной украинской пропаганды. Это видение граждан России вмонитровано в матрицу украинского национализма. И это было сделано еще до того, как первые галичане осознали себя украинцами, еще в позапрошлом веке им начали прививать эту ненависть. Хотя большинство из них ни разу не видело русских в глаза. Просто сейчас эту галичанскую ненависть наложили на всю территорию, которую они захватили под свой контроль. Это невозможно обосновать фактами, логикой. Но на этом держится вся концепция украинства.