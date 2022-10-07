Дети России поддержат участников специальной военной операции

Фото предоставлено пресс-службой Росмолодежи.

Дети своими руками создадут открытки, в которых напишут, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения в родные города. Также дети передадут сделанные собственными руками подарки.

Письма и подарки от детей будут доставлены участникам специальной военной операции в места дислокации воинских частей силами волонтёров #МЫВМЕСТЕ.

Передать письма можно председателям советов региональных отделений Российского движения детей и молодёжи, региональным координаторам Российского движения Школьников и кураторам Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Присоединиться к акции желающие могут и онлайн. Достаточно опубликовать письмо поддержки для российских военных в социальных сетях с хештегами #ДобрыеПисьма, #МЫВМЕСТЕ, #РДДМ. Электронные открытки с обращениями организаторы акции также направят участникам специальной военной операции.

Контакт для СМИ:

Павел Пожидаев, специалист по связям с общественностью проектного офиса Российского движения детей и молодёжи

+79301128970

Pozhidaev@rddm.team