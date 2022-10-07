При нынешних условиях ловить за руку нарушителей на электросамокатах и прочих сегвеях практически невозможно Фото: Андрей АБРАМОВ

Лучше поздно, чем никогда: правительство утвердило изменения в Правила дорожного движения, которые регулируют езду на электросамокатах, гироскутерах, моноколесах и т. д. Очевидно, что это уже давно пора было сделать. С каждым годом этих опасных игрушек на дорогах все больше. Как и трагедий с их участием. На днях, к примеру, возле моего дома «водитель» электросамоката сбил на тротуаре ребенка. У малыша перелом руки, самокатчика и след простыл.

Итак, какой закон теперь писан самокатчикам и их товарищам?

Новые правила движения в России в 2022 году для самокатов и не только

- Электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса и другие аналогичные устройства получили особый статус – средства индивидуальной мобильности (СИМ). Обычные самокаты и ролики в список не вошли.

- Передвигаться на них можно со скоростью не более 25 км/ч.

- Масса СИМ, на котором разрешается ездить по тротуарам, вело- и пешеходным дорожкам, не должна превышать 35 кг.

- На электросамокатах любой массы разрешается ездить по правому краю проезжей части дорог. Но «водителю» при этом должно быть не меньше 14 лет.

- Движение электросамокатов и других СИМ будет регулироваться специальными дорожными знаками. Они пока в разработке. Речь идет о разрешении, ограничении или запрете перемещения на таком транспорте в тех или иных зонах.

- Пешеходы в приоритете. То есть теперь самокатчик не имеет права сигналить в спину идущим впереди людям, чтобы расступились и дали проехать.

- Чтобы пересечь дорогу по пешеходному переходу, «водитель» СИМ должен спешиваться.

- Самокат или другое устройство, двигающееся по дороге, должны иметь тормозную систему и фары белого и красного цвета.

- Езда, остановка и стоянка СИМ на направляющих островках и островках безопасности запрещена.

ВОПРОСЫ РЕБРОМ

Кто контролировать будет?

А теперь самое главное. Кто и как будет следить за соблюдением всех этих правил?

Автоюрист Дмитрий Славнов рассказал KP.RU, что при нынешних условиях ловить за руку нарушителей на электросамокатах и прочих сегвеях практически невозможно. Поэтому всем причастным к новому закону следует ускориться, чтобы в следующий сезон войти с новыми правилами.

СКОРОСТЬ САМОКАТОВ ОРГАНИЧЕНА

- Скорость будет регулироваться, когда средства индивидуальной мобильности будут ставить на учет или оснащать специальными чипами, - говорит Дмитрий Славнов. - Или ставить на учет будут те средства, в которых уже есть чип, ограничивающий скорость. Либо же они будут регулироваться по системе ГЛОНАСС (спутниковая система навигации, - Ред.).

ШТРАФЫ

- Штрафы пока не предусмотрены, - говорит Славнов. - Нет статьи закона, где идет речь о превышении скорости. Да, в КоАП есть статья 12.9 часть 2, где говорится о превышении скорости на 20-40 км. Но возможно ли применить ее к электросамокатчику, если на сегодня у нас нет даже открытой категории для водителей подобных средств? Поэтому, по новым правилам, нужна новая статья.

Однако, по словам эксперта, само появление такого постановления правительства уже большой шаг вперед. Проблема-то острая. А на дворе уже почти середина осени, «самокатный сезон» окончен. Так что будем надеяться, что к следующей весне хаотичное движение электросамокатов и прочего станет упорядоченным и правительство придумает, кто будет следить за исполнением нового закона и как будут штрафовать лихачей.

ЧТО ЕЩЕ?

- Постановлением утверждены два новых дорожных знака. Один из них обозначает зарядку для электромобилей, а второй информирует о запрете движения автобусов.

- У знаков платной парковки и парковки для инвалидов появится новый облик. В первом случае к традиционной букве P добавится изображение монет. Во втором – рядом с этой буквой появится стилизованное инвалида-колясочника.

- Визуальное разделение зон платной и бесплатной парковки. Теперь зоны платной парковки будут обозначаться синими линиями, а бесплатной – белыми.