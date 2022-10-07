Почему гениальные идеи чаще всего приходят, когда вы принимаете душ? Есть объяснение!

Кадр из фильма "Когда Гарри встретил Салли"

Скульптор Роден со своим “Мыслителем” должен быть привлечен к ответственности за распространение фейков. Когда вы с умным видом чешете репу в надежде постичь тайны бытия, гениальные мысли, как правило, обходят вашу голову стороной. Всем давно известно, что чаще всего они являются людям в странных ситуациях. Знаменитая “Эврика” Архимеда прозвучала, когда он принимал ванну. Ньютон сформулировал закон всемирного тяготения, когда гулял в саду и увидел падающее яблоко. А периодическая таблица химических элементов вообще явилась Менделееву во сне. Все эти хрестоматийные примеры в теории творчества объединены в понятие “эффект душа”. Ведь вы тоже, наверное заметили, что зачастую умная мысль приходит в голову сама собой, когда вы гуляете или принимаете горячий душ.

Но почему это происходит? Ответ на этот вопрос попыталась найти группа ученых Университета Вирджинии (США) под руководством Зака Ирвинга, доцента, специалиста в области когнитивных исследований.

- Самое популярное объяснение этого феномена гласит, что “эффекта душа” помогает найти золотую середину между мышлением, сфокусированным на определенной задаче и неограниченными, случайными ассоциациями. Такой баланс необходим для генерации творческих идей, - поясняет Зак Ирвинг. - Однако проблема в том, что далеко не все исследования могли экспериментально подтвердить эту гипотезу.

Проще говоря, в ряде случаев участники опытов после “расслабляющей” паузы, которую им устраивали, в последующем мозговом штурме не проявляли особой дерзости ума. Американские ученые предположили, что дело в качестве этой самой инкубационной паузы. Например, в некоторых экспериментах перед тем, как приступить к выполнению творческих заданий, участникам показывали на экране поток цифр от 1 до 9 и просили нажать кнопку, когда они видели цифру 3. Это стандартный тест на устойчивость внимания, он безусловно отвлекает от выполнения предыдущей задачи, но вряд ли стимулирует творческое мышление. То есть переключение с одного вида деятельности на другой пришпоривает эскадрон ваших мыслей шальных далеко не всегда.

Чтобы понять, в каких случаях работает “эффект душа”, Ирвинг и его команда провели эксперимент с двумя группами добровольцев. Сначала всем объявили, что им предстоит творческий конкурс: придумать альтернативные варианты использования канцелярских скрепок и строительных кирпичей. Но перед тем, как приступить к битве идей одной команде показали отрывок из романтической комедии “Когда Гарри встретил Салли”. Причем самый известный эпизод, когда главная героиня в пылу спора имитирует оргазм прямо в переполненной посетителями закусочной. Второй группе демонстрировали скучный ролик той же продолжительностью, где двое мужчин складывали белье.

Как вы наверное догадались, хулиганская сцена с фальшивыми охами и ахами гораздо сильнее вдохновила зрителей на интеллектуальные эксперименты: они генерировали более качественные творческие идеи. Причем, в большом количестве.

КОМПЕТЕНТНОЕ МНЕНИЕ

Чтобы переключиться в креативный режим надо оторваться от инерции повседневности

- Дело в том, что людям в течении рабочего дня приходится выполнять несколько типов задач. Привычное рабочее место это площадка для решения текущих проблем и рутинных ситуаций - именно на это уходит большая часть нашего времени, - поясняет Владимир Спиридонов, заведующий лабораторией когнитивных исследований факультета психологии Российской академии народного хозяйства и государственной службы. - Но для того, чтобы придумать нестандартный оригинальный ход нам нужно переключиться в другой режим мышления. Сидя за своим рабочим столом вам тяжело будет оторваться от инерции повседневности. Для озарения нужен какой-то особый антураж. Прогулка в парке или вдоль берега реки, поход по художественным выставкам или блошиным рынкам - все это является хорошим подспорьем. Хотя и не дает 100-процентной гарантии. Как это работает? Решая последовательно и осознанно какую-то задачу, мы мобилизуем знания, который с ней связаны. Не всегда в них есть готовый ответ на вопрос. Ослабление контроля за сознанием, когда мы, например, гуляем и глазеем на красоты природы, позволяет неучтенным фрагментам связанных знаний проникать в сознание. И эта шальная ассоциация или неожиданный взгляд на проблему может быть тем кусочком, благодаря которому складывается весь пазл. Но важно понимать одну вещь: идеи приходят только в тех случаях, когда вы их активно ищете.