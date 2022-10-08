Последние новости о ситуации вокруг Украины на 8 октября 2022 года: Как меняется отношение к украинцам в Британии и зачем сменили экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС

Вашингтон пока не планирует передавать Киеву баллистические ракеты малой дальности ATACMS Фото: EAST NEWS

Режим ограничений в южных аэропортах продлен

Вновь, в связи проведением спецоперации, продлен режим ограничений на полеты в аэропорты юга и центральной части страны до 03:45 по московскому времени 16 октября. О чем 7 октября сообщила Росавиация. Запрет на выполнение рейсов, как и прежде касается 11 российских аэропортов: Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. В ведомстве , как и ранее, советуют авиаперевозчикам строить альтернативные маршруты полетов, используя доступные воздушные гавани страны - аэропорты Сочи и Минвод, Ставрополя и Волгограда и, конечно, Москвы. При том на ряде направлений России в осенний период отмечено снижение цен на авиабилеты - от 16 до 41 процента. Больше всего снизилась стоимость перелетов из Читы в Хабаровск.

9 латиноамериканских стран не захотели осуждать Россию

Аргентина и Бразилия, Мексика и Боливия, а также еще пять стран-членов Организации американских государств не поддержали резолюцию ОАГ с осуждением действий России на Украине. А присоединились к резолюции «О последовательных призывах к прекращению российской агрессии на Украине» такие мощные государства, как Антигуа и Барбуда и Багамы, Барбадос и Белиз, Коста-Рика и Эквадор, Гренада и Гватемала, Гайана и Гаити, Ямайка и Панама, Доминикана и Суринам, Сент-Китс и Невис и Сент-Люсия, а также Тринидад и Тобаго. Конечно, все они смотрели в рот США и Канаде, которые выступили инициаторами и локомотивами антироссийской истерии. Но как, должно быть, удивились в Вашингтоне и Оттаве, что их не поддержали крупнейшие страны Латинской Америки! Где-то в граде на холме предохранитель перегорел...

Американское оружие убивает мирных жителей Херсонщины

Не менее пяти мирных жителей погибли при обстреле украинскими военными гражданского автобуса из американских РСЗО HIMARS в селе Дарьевка, в районе моста. В Минздраве Херсонской области сообщили, что еще пятеро пассажиров были ранены. Пациенты с осколочными ранениями были госпитализированы в лечебные учреждения Херсонской области. Пациенты находятся в средней степени тяжести. Замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов назвал произошедшее терактом. Он предположил, что местные жители постоянно передают информацию о транспорте и координаты украинской стороне. В этом селе в очереди за российскими паспортами явно не стоят.

Число бездомных украинцев в Британии стремительно растет

По данным британского издания Independent , число украинских семей, обратившихся в британские органы в качестве бездомных, за месяц увеличилось почти на четверть. По информации газеты, почти 2 тысячи украинских семей, которые являются бездомными или рискуют остаться без крова обратились за помощью в местные органы власти. Благотворительные организации предупреждают, что проблема будет лишь обостряться. Любопытно, что, например, британский викарий Джонатан Блейк, приютивший украинцев в своем доме в лондонском районе Уэллинг, назвал их неблагодарными людьми и уточнил, что выходцы с Украины давно хотели перебраться в Британию, а ситуация в незалежной стала лишь удобным поводом для эмиграции в благополучную страну. Неужели господь открыл напыщенным островитянам глаза на очевидное?

Почему Украину не примут в НАТО завтра или послезавтра

Euronews назвало пять причин, почему самостийная не станет членом НАТО в близком будущем. Как полагают аналитики, основная причина — риск полномасштабной войны на континенте. В которую окажутся втянуты другие члены альянса. Чего они отчаянно боятся. При том Euronews утверждает, что объем помощи, оказываемый НАТО, уже позволяет говорить об Украине как о неформальном члене Североатлантического альянса. Но сам Киев совсем не готов к полноценному членству. С точки зрения экономических, политических и военных стандартов незалежная находится лишь в начале пути. Еще один фактор непринятия Украины - позиция отдельных членов альянса, вроде Венгрии Будапешт не собирается прощать Киеву презрительного отношения к интересам венгерского меньшинства на украинской территории и регулярные выпады в адрес венгерского руководства со стороны украинских руководителей. Ну разве НАТО такое надо?

В Бундестаге призывают ускорить поставки оружия Киеву

Мари-Агнесс Штрак-Циммерманн, глава комитета по обороне Бундестага, призвала Запад поставлять как можно больше танков и бронетранспортеров Киеву. Во время визита в столицу Украины она заявила: «Воля защищать свою страну непоколебима. Украина по-прежнему нуждается в нашей поддержке, чтобы пережить зиму. Это касается боеприпасов, доставки бронетранспортеров и танков для оттеснения российских позиций», — сказала Штрак-Циммерманн. При том накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью The New York Times, заявил, что считает опасной отправку танков Украине, так как это может привести к еще большей эскалации. Ну вы бы хоть у себя в Берлине разобрались между собой: поставлять - не поставлять, опасно - не опасно. А вместо болтовни лучше бы газопровод починили.

Боррель взывает к европейским лидерам

Жозеп Боррель, глава дипломатии Евросоюза, обратится к лидерам 27 стран ЕС с просьбой поддержать оказание новой военной помощи Украине. А также потребует создания тренировочной миссии для украинской армии. О чем Боррель сообщил в пятницу, прибыв на саммит Евросоюза в столице Чехии. В Праге он заявил: «Я попрошу руководителей стран ЕС поддержать предложение о предоставлении нового транша, чтобы продолжать оказывать военную поддержку Киеву». Да, просить деньги они все мастера. А ведь придет время просить прощения.

Лавров оценил эскапады Зеленского

Сергей Лавров, глава МИД РФ, выступая по видеосвязи на международном межпартийном форуме «Экологическая политика и устойчивое развитие», сообщил, что аппетиты киевского режима растут, а Владимир Зеленский начинает диктовать НАТО и ЕС, что и как им делать. Лавров заявил: «Помимо лжи и угроз в наш адрес, НАТО вместе с Евросоюзом продолжают твердить о своей полной поддержке Зеленского, который возглавляет борьбу Украины за европейские ценности, свободу и демократию. И Зеленский в этой ситуации, как и весь его режим, входит во вкус и начинает диктовать Североатлантическому альянсу свои условия». Да, шестой президент незалежной уже требует о Запада нанести по России ядерный удар. Может, ему еще красную кнопку в секретном бункере показать и золотой ключик заодно?

Американцы не спешат передавать Киеву ракеты с повышенной дальностью

The Wall Street Journal сообщает, что Вашингтон пока не планирует передавать Киеву баллистические ракеты малой дальности ATACMS. Сомнения возникли из-за разногласий относительно возможного нанесения ими ударов по Крыму. ATACMS могут быть запущены с помощью РСЗО HIMARS. А украинская сторона настаивает на передаче ей ATACMS - для «предотвращения запуска иранских боевых беспилотников с территории Крыма». Но администрация президента Джо Байдена будто бы опасается эскалации конфликта и использования Россией ядерного оружия. Как говорят страховщики: в таких случаях лучше перестраховаться. А смотрители зоопарков вспомнят про дубинку в руках обезьяны.

В Энергодаре произошла смена инспекторов МАГАТЭ

7 октября стало известно, что на Запорожской АЭС приступила к работе «усиленная группа специалистов» Международного агентства по атомной энергии. Месяц назад, после работы на станции комиссии по главе с гендиректором МАГАТАЭ Рафаэлем Гросси, в Энергодаре остались для мониторинга ситуации два эксперта агентства. Теперь их станет четыре, их целью будет постоянный контроль того, как обеспечивается безопасность энергоблоков и охрана всей станции, а также возможные утечки радиации. И после этого британский спецназ отправит украинских джеймс бондов через Днепр штурмовать ЗАЭС? Ну это какое-то кино категории В.