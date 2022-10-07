Худрук балета Большого театра высказался о скандале с массовым отстранением ведущих артистов

Художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев на открытии мемориальной доски Ольге Лепешинской Фото: Анастасия ПЛЕШАКОВА

Художественный руководитель балета Большого театра прокомментировал скандал с отстранением от спектаклей ведущих артистов балета.

Большой театр отстранили на месяц от спектаклей ведущих артистов балета. Эта новость сегодня в топе. Театр не называет причины случившегося. Мол, это внутренняя кухня. Но как говорят, причиной стали самовольные гастроли в Узбекистан группы солистов балета Большого театра. Владислав Лантратов, Екатерина Крысанова, Екатерина Шипулина, Евгения Образцова, Анастасия Сташкевич, Михаил Лобухин, Мария Александрова, Руслан Скворцов выступили в гала-концерте в Ташкенте. Часть этих артистов работают в труппе, часть - на контракте в Большом. Свое участие в гала-концерте звезды балета не согласовали с руководством театра, а конкретно - с худруком балетной труппы Махаром Вазиевым. Организацией выступления занимался фонд Дениса Мацуева и его жена балерина Екатерина Шипулина.

Артисты летали в Ташкент в свой выходной, когда не было спектаклей в Москве. Поэтому посчитали, что не обязаны ни с кем поездку согласовывать. Это с одной стороны. Но есть и другая сторона медали. Да, они выступали в свой законный выходной, но... как звезды Большого театра. На афише в Ташкенте стоял всемирно известный логотип. Имеет ли частная история (чуть не сказала антреприза) использовать мировой бренд? Получается, что группа артистов создала видимость гастролей Большого, не поставив в известность сам театр? Тогда реакция театра понятна. Нарушителей отстранили от работы. Начались экстренные замены...

Из-за этого разразился скандал. То, что вчера считалось «внутренней кухней», вышло за двери Большого. «Это безобразие, что творится в театре. Срочные вводы, замены… Не все партии соответствуют профессиональному уровню артистов, которых вводят. Даже если физически артист вытягивает спектакль, то внутренняя составляющая никакая. Очень жаль!», - пишут поклонники балета в соцсетях. «Григорович и в страшном сне не допустил бы подобных плановых вводов, не только авральных. Артист Ц… у него под запретом»… Артисту Ц... припомнили все его грехи и падения.

Тут надо знать балетную публику. Если она любит кого-то, то страстной любовью. На балерину К… пойдет за любые деньги, а балерины N... ей и даром не надо. Поклонники объявили «бойкот Большому» и сдают билеты: не нравится новый состав. И от души поливают известной субстанцией артистов, которые вообще ни в чем не виноваты.

Театр уже сделал заявление: в связи с обращениями зрителей по поводу изменений в составах основных исполнителей в спектаклях «Драгоценности», «Легенда о любви» и «Сделано в Большом», «Времена года», «Танцемания» администрация приняла решение в виде исключения в индивидуальном порядке рассмотреть заявления зрителей о возврате стоимости билетов на перечисленные спектакли.

Мы позвонили нескольким «провинившимся» (тем, которые летали в Ташкенте). Но они отказались от комментариев.

А вот, что сказал «КП» художественный руководитель балета Большого театра Махар Вазиев.

- Никакого конфликта нет, но есть вопросы касающиеся внутренней работы театра. Эти вопросы комментировать не совсем этично, - считает Махар Хасанович. – Проблемы возникают внутри любого коллектива, это рабочие моменты. В жизни всякое бывает. У нас в театре нет никаких секретов. Но бывают ситуации непонимания, или кто-то не вовремя сказал. Бывают разногласия в коллективе. Но все решаемо. И у нас уже решилось.

- Когда вновь увидим на сцене Большого театра Владислава Лантратова, Екатерину Крысанову и других артистов, которые летали в Узбекистан?

- В ближайшее время. Всех обязательно увидите. Они замечательные артисты, очень талантливые. Они продолжат работу.