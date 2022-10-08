Бойцы СОБР отмечают 30-летие своих отрядов в зоне СВО

Боевой опыт и индивидуальное мастерство стали визитной карточкой сотрудников СОБР

Директор Росгвардии генерал армии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов СОБР с профессиональным праздником. Сегодня сотрудники и ветераны специальных отрядов быстрого реагирования войск национальной гвардии отмечают 30-ю годовщину образования подразделений.

«Боевой опыт и индивидуальное мастерство стали визитной карточкой сотрудников СОБР, уверенно закрепив за ними лидирующие позиции в российском и международном профессиональном сообществе спецназа. И не случайно именно на базе Отрядов в течение многих лет обеспечивается выработка передовых форм и методов служебно-боевой деятельности спецподразделений. Ежедневно сталкиваясь с вооруженными преступниками и рискуя своей жизнью, личный состав СОБР неизменно доказывает верность Отчизне и присяге», - заявил в своем официальном обращении Виктор Золотов.

Генерал-армии отметил, что более 3000 сотрудников СОБР награждены государственными наградами, 38 сотрудников удостоены высокого звания – Герой Российской Федерации, и, к сожалению, 29 посмертно.

«Как и всегда, в сложный для Родины час, сотрудники СОБР в первых рядах выступили на ее защиту, доблестно и мужественно решая боевые задачи в рамках специальной военной операции. Высоко ценю ваше личное мужество и бесстрашие», - подчеркнул глава ведомства и пожелал подчиненным дальнейшего профессионального роста, здоровья, удачи, мира и семейного благополучия.