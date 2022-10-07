Герой спецоперации «Z» старший сержант Сергеев в руках носил снаряды на позиции

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды Фото: REUTERS

Продолжаем знакомить с героями спецоперации «Z» - участниками боевых действий в Донбассе. Рядовыми, сержантами, ефрейторами и офицерами, что проявили свой профессиональный опыт, характер и выполнили боевые задачи. Их решимости, напористости и боевому опыту в Минобороны России, в подразделениях милиции Донецкой и Луганской Народных республик дают самую высокую оценку.

Наши герои сорвали атаки и предотвратили контрнаступления националистов, за что и получили государственные награды. Но служат они не ради похвал и наград. Военнослужащие уверены, что у врага нет шансов на успех, потому что Донбасс и Россия сражаются за правое дело.

«Не таскайте за собой больших обозов, главное быстрота и натиск, ваш хлеб в обозе и ранцах врагов», - говорил генералиссимус Александр Суворов, который не проиграл ни одного сражения. А еще объяснял, почему военные конфликты быстро не заканчиваются: «Победа — враг войны».

ВОССТАНОВИЛ СВЯЗЬ ПОД ОБСТРЕЛОМ

Младший сержант Алексей АЛЕХИН

«Младший сержант Алексей Алехин в период проведения специальной военной операции в условиях систематического огневого воздействия выполнял боевые задачи по организации бесперебойной связи в интересах командного пункта группировки российских Вооруженных Сил. Вооруженные формирования украинских националистов предприняли попытку атаковать позиции российских Вооруженных Сил, в результате чего командный пункт подвергся артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов.

Младший сержант Алексей АЛЕХИН

В ходе вражеской атаки была повреждена аппаратура связи. Понимая, что отсутствие связи лишит командование возможности оперативно координировать действия сил в бою, невзирая на смертельную опасность, Алексей вместе с экипажем оперативно выдвинулся к восстановлению поврежденного оборудования. Младший сержант Алехин лично осуществлял руководство подчиненными, подавая пример выдержки, стойкости и самоотверженности. Смелые и уверенные действия младшего сержанта Алёхина, а также профессионализм его подчиненных позволили оперативно вверенные средства связи и не допустить возможности потерять управление войсками».

ТОЧНЫМ ВЫСТРЕЛОМ РЕШИЛ ИСХОД БОЯ

Ефрейтор Владимир АЛЕКСЕЕВ

«Ефрейтор Владимир Алексеев, действуя в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил, выполнял боевую задачу по освобождению одного из населенных пунктов от вооруженных формирований украинских националистов. Продвигаясь по заданному маршруту, ефрейтор Алексеев обнаружил превосходящую группу противника, оборудующего оборонительные позиции, о чем немедленно доложил командиру. Несмотря на превосходящие силы противника, группа вступила в бой, с целью не дать противнику закрепиться на данном направлении. Грамотно используя условия местности, Владимир Алексеев скрытно подобрался к украинским националистам и атаковал их. Точным выстрелом из РПГ ефрейтор Алексеев уничтожил минометный расчет националистов. В ходе ожесточенного боя враг вынужден был отступить, оставив на позиции раненных и убитых».

Ефрейтор Владимир АЛЕКСЕЕВ

ВЗЯЛ В ПЛЕН ВРАЖЕСКОГО КОРРЕКТИРОВЩИКА

Рядовой Александр УМНОВ

«С целью захвата позиций, занимаемых российскими военнослужащими, украинские националисты предприняли попытку наступления и открыли артиллерийский огонь по позициям российской батальонно-тактической группы, связь в которой обеспечивал рядовой Александр Умнов. В ходе атаки артиллерийским огнем боевиков были повреждены линии связи. Действуя смело и решительно, Александр, рискуя собственной жизнью, находясь под огнем противника, оперативно восстановил целостность линий связи, что позволило командованию грамотно руководить подчиненными в бою. Восстановив связь, Александр продолжил вести бой с вооруженными боевиками. В ходе боя, действуя смело и решительно, Александр обнаружил, обезвредил и взял в плен вражеского корректировщика огня.

Рядовой Александр УМНОВ

По итогам боя российским подразделениям удалось отразить атаку украинских радикалов. Задержанный националист в ходе допроса выдал сведения о районах расположения скоплений вооружения и военной техники, по которым был нанесен прицельный артиллерийский удар».

ВРУЧНУЮ ДОСТАВЛЯЛ БОЕПРИПАСЫ

Старший сержант Анатолий СЕРГЕЕВ

«Старший сержант Анатолий Сергеев осуществлял доставку боеприпасов на стартовые позиции батареи, расположенной в непосредственной близости от линии боевого соприкосновения. В момент, когда Анатолий и его подчиненные приступили к разгрузке боеприпасов, противник начал артиллерийский обстрел позиций российских войск. Оценив обстановку, Анатолий принял самоотверженное решение, несмотря на угрожающую жизни опасность, отогнать автомобиль с позиций подразделения. Сержанту Сергееву удалось, используя условия местности, замаскировать автомобиль. Понимая, что в ходе боя необходимо наличие достаточного количества боеприпасов, Анатолий вместе с подчиненными приступили к их доставке вручную. Своими действиями старший сержант Сергеев сумел своевременно обеспечить боеприпасами артиллеристов на позициях, что позволило российским войскам отбить атаку противника и удержать занимаемые позиции».

Старший сержант Анатолий СЕРГЕЕВ

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Первый бывший заключенный Сергей Левшунов, отправившийся добровольцем в зону СВО, получил Звезду Героя ЛНР за «умелое командование подразделением, образцовое выполнение боевых задач и проявленное при этом мужество».