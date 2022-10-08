В Египте нашли древний храм, хранящий тайну страшного ритуала Фото: Алексей БОЯРСКИЙ

Представьте: вы - археолог, занимающийся раскопками в Египте. Вы готовы увидеть мумии и не боитесь «проклятия фараонов». Но вдруг находите десятки мумифицированных птиц! Красивых благородных соколов. Только обезглавленных. А рядом с ними табличка (вы же историк, умеете читать разные древние надписи): «Варить головы запрещается».

Город Беренис (он же Беренике) на Красном море, в 140 километрах к югу от популярного курорта Марса-Алам. Когда-то здесь был процветающий порт, где торговали драгоценными камнями и боевыми слонами, пряностями и ладаном. В Беренисе нашли остатки кораблей, парусов и швартовых. Здесь создавались баснословные состояния того времени, считают историки. И творились очень странные вещи.

Археологи из Университета Барселоны под руководством Жоана Ольера Гусмана только что опубликовали в «Американском археологическом журнале» статью о результатах своих раскопок в Беренисе. Речь идёт об изучении храма позднего римского периода, IV - VI веков н.э. (то есть это совсем не эпоха Нефертити и Тутанхамона, намного позже) с условным названием «Соколиное святилище».

Порт Беренике был основан египетским царем Птолемеем II Филадельфом в III веке до н.э. Достиг своего расцвета во времена Римской и Византийской империй - благодаря торговле с Индией, Аравийским полуостровом и африканскими государствами и племенами.

В VI веке, как считают историки, Беренике в той или иной степени контролировали блеммии - кочевники из Нубии. И новые открытия подтверждают эту версию. Археологи нашли небольшой традиционный египетский храм. И обнаружили, что после IV века блеммии приспособили его под религиозные обряды.

- Мы нашли такие приношения, как гарпуны и статуи кубической формы, а также стелу с описанием обрядов, - рассказывает Жоан Ольер.

Но самое удивительное - 15 соколов, почти все обезглавленные. А на той стеле, о которой говорит археолог, написано: «Здесь не подобает варить голову». Скорее всего, надпись предупреждала блеммиев, чтобы не приносили в храм свои привычные ритуалы, предполагают историки. - Очевидно, что египетские традиции соединялись с ритуалами блеммиев, связанными с поклонением богу Хонсу, - считает Ольер.

Да, а ещё в Беренисе было кладбище домашних животных - скорее всего, самое древнее в мире. Две тысячи лет назад местные жители с почестями хоронили кошек, собак и обезьянок.