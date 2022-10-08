В Сеть выложили фото израильского паспорта Пугачевой

Алла Пугачева. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

В начале сентября Алла Пугачева с детьми вернулась в Россию. Однако на родине артистка оставалась недолго. На днях, забрав двойняшек Лизу и Гарри из школы, певица покинула свое семейной гнездышко в деревне Грязь. Примадонна улетела в Израиль, где жила с весны этого года. Поговаривали, что артистка подала документы на гражданство этой страны. И вот теперь в Сети появилась фотография израильского паспорта исполнительницы. Снимок документа опубликовало украинское онлайн-издание «Телеграф».

На фото видно, что заграничный паспорт выдан в мае этого года сроком на год – до мая 2023-го. Подлинность документа изданию якобы подтвердили источники среди израильских пограничников. Впрочем, многие интернет-пользователи сомневаются, что этот снимок – настоящий, и говорят, что паспорт вполне могли «подделать» с помощью фотошопа.

В Интернет выложили фото израильского паспорта Пугачевой. Фото: соцсети.

Если на фото все же подлинный документ, то речь идет о получении Пугачевой даркона - израильского заграничного паспорта. По новым правилам репатрианты могут оформить его спустя три месяца после получения гражданства либо по ускоренной программе. Первый паспорт, выдаваемый гражданину, действителен один год. Срок действия следующего будет составлять уже пять лет при условии, что гражданин постоянно проживает в Израиле.

По словам юристов, Пугачева вполне могла получить израильский паспорт, ведь у ее мужа Максима Галкина (признан в РФ иностранным агентом) есть еврейские корни. Поэтому Алла Борисовна, как законная супруга, имеет право тоже получить гражданство этой страны.

Когда именно певица вернется в Россию, и вернется ли – неизвестно. На днях единственная дочь Пугачевой Кристина Орбакайте улетела из России в США. Кристина уже давно живет на две страны. В Америке ее ждут муж, гражданин США Михаил Земцов и дочь Клавдия. У Земцова в Америке бизнес, Клавдия учится в американской школе. Так что в Штатах Кристина давно чувствует себя как дома. В Москву она прилетает на съемки и концерты.

Кроме того, две недели назад за океан отбыл и сын Орбакайте Никита Пресняков. После объявления в России частичной мобилизации внук Пугачевой вместе с женой Аленой Красновой улетел в Америку.