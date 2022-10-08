Американка поймала в пруду настоящую золотую рыбку

На этом пруду женщина рыбачила много лет, но ничего подобного ей никогда не удавалось выловить

Жительница американского штата Миссури Холли Хаддан вместе со своей семьей отправилась на рыбалку на ближайший пруд. Как только она забросила удочку, поплавок дрогнул, и на крючке оказалась рыба золотого цвета.

На этом пруду женщина рыбачила много лет, но ничего подобного ей никогда не удавалось выловить.

Заинтригованная Холли отнесла добычу в местный департамент охраны природы, и специалисты установили, что рыбка – это обычная краппи, ставшая золотой из-за редкого генетического заболевания – ксантохромии.

Ксантохромия вызывает чрезмерную желтую или оранжевую пигментацию у животных, она встречается не только у рыб.

Черные краппи – пресноводные рыбы отряда окунеобразных, они широко распространены в американских водоемах и пользуются большой популярностью у рыболовов Старого света.

Биологи отмечают, что охраной оплодотворенной икры и уходом за мальками у краппи занимаются особи мужского, а не женского пола.