Нью-йоркское метро атаковали зеленые гоблины

Преступники выбирали в качестве жертв молодых женщин

В последние дни пассажиров нью-йоркского метро несколько раз атаковала банда грабителей, одетых в ярко-зеленые костюмы гоблинов.

Преступники выбирали в качестве жертв молодых женщин и отбирали у них сумки и мобильные телефоны.

Полицейские Города Большого Яблока смогли идентифицировать и задержать костяк группировки. Выяснилось, что грабителями были исключительно молодые женщины.

Все они проживают в одном доме, принадлежащем городскому департаменту социальной поддержки, т.е. якобы относятся к социально-незащищенным слоям населения и имеют бесплатное жилье за счет городского бюджета и налогоплательщиков.

У всех девиц есть криминальное прошлое. Самая «опытная» арестовывалась, как минимум, девять раз. Пока они отказываются называть имена своих сообщниц.

Пока неизвестно, какую ответственность понесут бандитки, но судя по тому, что все они представляют т.н. цветное население Нью-Йорка, им удастся в очередной раз избежать тюрьмы, поскольку в США сейчас не принято серьезно наказывать не белых преступников.