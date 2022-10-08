В Нью-Йорке введено чрезвычайное положение

По данным градоначальника, в мегаполис прибыли свыше 17 тысяч нелегалов Фото: REUTERS

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс заявил, что в городе в связи с большим наплывом нелегальных мигрантов вводится режим чрезвычайной ситуации.

По данным градоначальника, в мегаполис прибыли свыше 17 тысяч нелегалов.

– Я объявляю режим чрезвычайной ситуации в городе Нью-Йорке и выпускаю указ, который официально поручит всем соответствующим агентствам координировать усилия для создания центров гуманитарной помощи, – сказал Адамс во время пресс-конференции.

Мэр города Большого Яблока также рассказал, что большинство прибывших нелегальных мигрантов – это выходцы из Южной Америки, которые не имеют документов и не могут работать в США.

Всего же во временных убежищах мегаполиса находятся более 60 тысяч мигрантов, треть из которых – дети.

Адамс заявил, что уже в следующем году ситуация может полностью выйти из-под контроля городских властей, количество мигрантов превысит 100 тысяч человек, и мэрии придется остановить финансирование всех других проектов, направляя деньги только на социальное обеспечение переселенцев.

А еще градоначальник призвал жителей города брать мигрантов к себе домой. Наверное, он не читает газет и не в курсе, что происходит в Европе, где таким же образом пытались решить проблему с наплывом украинских беженцев.