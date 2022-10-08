Как я был Владимиром Владимировичем

Дети, как и все люди, разные. Увлечь их учебой, заинтересовать предметом, наэлектризовать темой – это вопрос свободного выбора учителя Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Пусть немного запоздало, но вспомнил – случился День Учителя. Мой день.

Я, знаете ли, горжусь, что давным-давно, кажется, уже в прошлой жизни, я два года был Владимиром Владимировичем. При мне вставали. Наступала тишина.

Я говорил: «Здравствуйте, дети»…

И мы приступали к трудной ежедневной работе – собирали ребенка во взрослую жизнь. Он ведь идет туда из своего уютного спокойного детства, как на войну – его снаряжают знаниями, проверяют стрельбищами контрольных, а потом полосой препятствий ЕГЭ…

Все это в прошлом. Но и сегодня я глазами педагога смотрю сейчас, что делают со школой. Я по следам виртуальной, по видео-связи, встречи президента России Путина в российскими учителями, заметил, что снова поднят больной вопрос – стандартизации обучения.

Что это такое.

Ну, это как если бы вам на сто разных дверей, с абсолютно разными замками – дали один ключ.

Не отмычку, нет. А стандартный, прописанный в пыльных инструкциях, амбарный.

Дети, как и все люди, разные. Увлечь их учебой, заинтересовать предметом, наэлектризовать темой – это вопрос свободного выбора учителя. Именно он каждый день заходит в класс к Ивановой, Николаеву, Сидоровой и будучи, творцом (а хороший учитель – вовсе не робот, воспроизводящий монотонные лекции, а в абсолютном своем предназначении, если хотите – инженер детских душ) лучше знает – как именно преподавать…

Нет, - говорит государство, - Ты всего лишь поставщик образовательных услуг… Я тебе, учитель, говорит государство – не доверяю. Как учить, по какой программе – я тебе спущу приказ, - шаг влево предупреждение, прыжок, попытка взлететь – уволю!

Тут Президент таких как я, кажется, понимает.

— Конечно, были и опасения по поводу излишней стандартизации,— заметил президент.— И я не могу с этим не согласиться. Думаю, что надо прислушаться к голосу тех, кто выражал эту точку зрения.

И выражает, Владимир Владимирович!

Но конечно, должен быть единый стандарт. Мы не можем в одних учебниках писать про Сталинградскую битву в одном ключе, а в других по-другому! Мнения на этот счет могут быть разные, но стандарт должен быть один.

Вот такая логика. Она понятна особенно сегодня, когда «вихри враждебные реют над нами», и вероятно – тему Великой отечественной от греха подальше властям нужно стандартизировать в школах. Чтобы… Ну, не вышло бы чего…

Но я, как бывший учитель литературы, в толк взять не могу.

Дети не читают. Повальный отказ от книг в пользу интеллектуального фастфуда, тик-тока… И в то время, когда дети проходят литературу по выдержкам из хрестоматии (а еще хуже – краткого содержания в Википедии) учителям спускают серую унылую схему – как преподавать литературу?

Тут наоборот, надо заставлять учителей творить! Надо пытаться увлечь детей даже нестандартными подходом - так увлечься, так загореться, что вернувшись из изнурительной 7 часовой школы, они вдруг захотели не пошататься по торговым центрам с друзьями, а почитать книгу. Из любопытства. О ней так здорово рассказывал учитель, интригуя спорами…

Помню, я со своими детьми сельской семилетней средней школы совершил министерское преступление – я вопреки программе час урока посвятил не произведению Пушкина, а ему самому, его личности. Рассказывал о дуэлях парням, любовных интригах – школьницам. И затихший мой бандитский класс, замордованный с детства скучными учебниками, с разинутыми ртами – слушал о Великом поэте. Впервые за свою жизнь о нем – внимательно!

Через рассказы о дуэлях я вышел на книгу «Дубровский», через пушкинские странствия по деревнями (они были, кстати, очень занятные) - на “Капитанскую дочку”….

И когда комиссия РОНО посидела на одном таком уроке, она удивилась, но одобрила – мол, главное дети загорелись. Читают. Вопреки всем программам, они читают сейчас «Капитанскую дочку», словно смотрят бразильский сериал…

Так что, боюсь я этой стандартизации Владимир Владимирович. Если выхолостить итак уже замученную русскую школу, и вычистить оттуда педагогическое творчество – как после этого по настоящему детей учить?