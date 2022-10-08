От проблем и стресса невозможно спрятаться - от них надо убегать!

Польза бега при длительном стрессе и даже депрессии – исключительная Фото: Shutterstock

Сейчас многие врачи рекомендуют спасаться бегством от тяжелых новостей, ведь по сути выплеск гормонов стресса — адреналина и кортизола — готовит нас именно к бегу. Это такой атавизм, когда пещерный человек спасался от хищников — так организм подготавливал тело к стремительной погоне или за добычей, или от нее. Отсюда все реакции тела на гнев или стресс: учащенное сердцебиение, прилив жара, нехватка воздуха, которая провоцирует учащенное дыхание и наполняет кислородом.

- Польза бега при длительном стрессе и даже депрессии – исключительная, - говорит Ольга Чижевская, исполнительный директор Ассоциации медицинских центров и врачей «Лига подиатрии». - Когда мы бежим, гипофиз вырабатывает морфиноподобные вещества, эндорфины. Они нейтрализуют адреналин, вызывают чувство радости и даже счастья. Поэтому бег – отличный антидепрессант. Конечно, если стресс уже перешел в хроническую стадию, когда нет сил даже двигаться, не то, что бегать, то начать бегать будет не просто. Поэтому не насилуйте себя, начните хотя бы с неторопливых прогулок. Постепенно наращивайте темп, немного пробегите под горку. Тело само приспособится к новой привычке. А если вы будете сосредотачиваться на позитивных моментах — красивых листьях под ногами, природе, то постепенно начнете ощущать и чувство радости. Наши разум и тело едины, поэтому, когда мы нагружаем и испытываем мышцы, «голова» переключается, уходит от ситуации, вызывающей тревогу и стресс.

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Следи за осанкой

8 октября - Всемирный день подиатрии (наука о здоровье стоп, от которых зависит здоровье всего организма). Этот день учрежден Международной федерацией подиатров (FIP), которой в 2022 году исполняется 75 лет. В России комплексным развитием подиатрии занимается Ассоциация медицинских центров и врачей «Лига подиатрии», которая в этом году тоже отмечает юбилей — 10 лет с момента основания.

- Осанка оказывает глубокое влияние на силу, каждый сустав, а также на уровень энергии и кровообращение, - говорит Ольга Чижевская. - Из-за асимметрии осанки нарушается кровообращение, появляются проблемы. Доказано: 84% правшей наклоняются вправо, а 72% левшей — влево, тем самым, нарушая баланс и, как следствие, равновесие опорно-двигательного аппарата (ОДА). В итоге около 2 млрд. человек в мире страдают от нарушений и болезней ОДА.