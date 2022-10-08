Как уехать из Крыма после взрыва моста

Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы Фото: Евгения ГУСЕВА

Утром, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Ударная волна была такой силы, что рухнули два пролета автомобильной части моста. На железнодорожных путях загорелся товарняк с топливными цистернами. Движение по переправе полностью перекрыто.

Теперь перед многими автомобилистами встал вопрос: как уехать с полуострова?

«Для стабильного обеспечения населения и экономики Крыма товарами и продукцией задействованы новые логистические схемы. Компаниями-перевозчиками возобновляется работа Керченской паромной переправы. Для этих целей готова береговая инфраструктура. По состоянию на 08:30 первый паром начинает переход к терминалу для погрузки и начала работы, готовятся к выходу на переправу еще 3 парома различных судовладельцев», - сообщили в KP.RU в Минтрансе.

Компания «Оборонлогистика», которая сейчас отвечает за паромную переправу между Мариуполем и Краснодарским краем, готова дать свои суда для сообщения через Керченский пролив.

- Все суда находятся в исправном состоянии. Общество, как подведомственная Минобороны России структура, готово выполнить указания и начать работу на любых стратегически важных для России направлениях, - сообщили в компании.

При этом, на 8 октября отменены все автобусные рейсы с полуострова на материковую часть России.

Пресс-служба администрации Севастополя заверила, что еды и топлива хватит минимум на 40 суток. Это чистые запасы, не учитывающие, что сейчас начнутся новые подвозки. Поэтому бежать, скупать все подряд не нужно.

Сухопутная автомобильная дорога из Ростова в Крым через Мелитополь пока закрыта для массового проезда гражданских. Об этом ранее заявил глава Крыма Сергей Аксенов.

- По сути, налажен сквозной проезд. Уже можно проехать в Ростовскую область. Но маршрут подходит пока только для военных целей и доставки продовольствия. Для организации гражданских перевозок необходимо еще какое-то время, - объяснил чиновник.

Проблема в том, что дорога через Мелитополь до сих пор не безопасна. В конце сентября украинские войска обстреляли окраины города. Лучше дождаться паромов, чем пытаться с риском проехать по новым регионам.

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