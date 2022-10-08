Что делать туристам после ЧП на Крымском мосту

Высокий сезон отпусков завершён, но бархатный сезон продолжается Фото: Евгения ГУСЕВА

ЧП на Крымском мосту застало на курортах полуострова около 50 тысяч отдыхающих - такую цифру называют в Ассоциации туроператоров России. Да, высокий сезон отпусков завершён, но бархатный сезон продолжается: в Ялте и Евпатории сейчас +20 градусов, такой же температуры морская вода. К тому же именно сейчас в Крым поехали путешественники по программе туристического кешбэка - осенний этап акции начался 1 октября.

Напомним: воздушное сообщение с Крымом приостановлено с 24 февраля. Туристы добираются на полуостров на поездах, автобусах (автобусные маршруты в Крым в 2022 году были запущены из многих годов России и стали очень востребованными) и своих автомобилях (также очень популярный способ в нынешнем сезоне).

ЕСЛИ ВЫ СЕЙЧАС В КРЫМУ: ПРОЖИВАНИЕ ПРОДЛЯТ БЕСПЛАТНО

В первую очередь ситуация касается туристов, чей отпуск заканчивается в субботу или воскресенье, 8 - 9 октября. Люди уже собирались выселяться из отеля, ехать на железнодорожный вокзал или грузись вещи в багажник...

В ближайшие три - четыре дня из Крыма должны были уехать примерно 4 тысячи туристов, по оценке исполняющего обязанности президента Российского союза туриндустрии Ильи Уманского.

Самый простой и надёжный вариант - остаться в гостинице ещё как минимум на сутки, пока не будет полноценно развёрнута работа паромной переправы. Ростуризм и власти Крыма предлагают именно такой выход. С очень большой вероятностью за продление проживания не придётся платить:

- Нахожусь на постоянной связи с Крымом и Севастополем. Сейчас ведем работу, чтобы отели и санатории бесплатно продлили проживание в течение ближайшего времени для гостей, у которых оно заканчивается сегодня. Прошу бизнес оказывать туристам максимальное содействие. Для туристического бизнеса будут меры поддержки, - обещает глава Ростуризма Зарина Догузова.

- Прошу отельеров и руководителей санаториев продлить проживание в течение ближайшего дня для гостей, у которых закончилось время пребывания в средстве размещения. Все затраты будут компенсированы за счет Республики Крым. Порядок компенсаций будет озвучен в понедельник, - заявил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

Такая же позиция у губернатора Севастополя Михаила Развозжаева:

- Обращаюсь ко всем туристам, которые сегодня должны были выезжать на материк из Севастополя: задержитесь в гостиницах/отелях на сутки, пока решается вопрос с переправой. Эти сутки не надо будет оплачивать, сейчас мы решаем этот вопрос с отельерами.

Есть нюансы: в Крыму отдыхающие нередко выбирают частный сектор, снимают квартиры. Придется договариваться с хозяевами самим.

ЧП на Крымском мосту застало на курортах полуострова около 50 тысяч отдыхающих Фото: REUTERS

БИЛЕТЫ НА ПОЕЗД И ПАРОМНАЯ ПЕРЕПРАВА

Что будет с билетами на поезда? Вернуть их можно без всяких штрафов и удержаний - об этом сообщил оператор железнодорожных перевозок в Крым «Гранд Сервис Экспресс».

Понятно, что большинству туристов нужно не просто сдать билет, а вернуться домой. Ехать на вокзал в субботу точно не нужно, поезда отменены. В гостинице комфортнее и спокойнее. Даже если из своей уже выселились - легко найти место в другой, октябрь в этом смысле не август.

- Просьба ко всем пассажирам, имеющим билеты на поезда, отложить поездку на вокзал и следить за официальными сообщениями по данному вопросу, - советует Сергей Аксенов.

В «Гранд Сервис Экспресс» создан оперативный штаб. Сейчас решаются вопросы об использовании альтернативных возможностей перевозки пассажиров в Крым и из Крыма, сообщают в компании.

В первую очередь, конечно, это паромная переправа через Керченский пролив. Власти обещают запустить движение в самое ближайшее время. И это во многим решит вопрос с транспортом.

Все, кто добирался в Крым сухопутным транспортом с 2014 по 2018/2019 год, до ввода в строй Крымского моста, с переправой знакомы. И она вполне справлялась с потоком транспорта даже летом. Люди ездили и семьями, и с маленькими детьми. В этом смысле паромная переправа - вариант абсолютно реальный.

Что ещё важнее - схемы движения с использованием переправы за эти годы отработали железнодорожники и организаторы автобусного сообщения. И есть все шансы, что смогут оперативно его восстановить. То есть люди будут на автобусах ехать, например, из Ялты или Судака до переправы, грузиться на паром, а затем пересаживаться на поезд.

Да, переправа зависит от погоды, осенью ветер и волны - штука нередкая.

Все, кто добирался в Крым сухопутным транспортом с 2014 по 2018/2019 год, до ввода в строй Крымского моста, с переправой знакомы Фото: Евгения ГУСЕВА

ВАЖНО

Горячая линия Министерства курортов и туризма Республики Крым для туристов в связи с инцидентом: 8 800 511 80 18

ЕСЛИ КУПЛЕНЫ БИЛЕТЫ ИЛИ ТУР НА БЛИЖАЙШИЕ ДНИ

- Организованные туристы, которые еще не отправились в Крым, по соглашению с туроператором вправе перенести сроки поездки на более поздние даты, либо поменять направление отдыха, - разъясняет Зарина Догузова.

Действительно, большинству отпускников вряд ли хочется терять запланированный отпуск. Поменять направление - например, на Краснодарский край, Кавминводы или каспийское побережье Дагестана - вполне рабочая. Сейчас не пик сезона, места в отелях и санаториях есть.

В РСТ подсчитали, что в ближайшие дни в Крым должны были отправится около 4 тысяч клиентов туркомпаний. И.о. президента РСТ Илья Уманский обещает, что деньги за сорвавшиеся поездки вернут (хотя в заявлении главы Ростуризма рекомендаций на этот счёт нет).

- Возврат средств будет произведен в полном объеме без каких-либо удержаний.

Деньги за железнодорожные билеты «Гранд Сервис Экспресс» также возвращает (это касается и билетов в составе пакетных туров, и тех, кто покупал их самостоятельно).

А если сами бронировали отель? Зависит, во-первых, от тарифа и условий бронирования - возможно, вам и так положен возврат. Если нет, надо связываться с администрацией гостиницы или санатория - это единственное, что советует Ростуризм. Есть вероятность, что отели пойдут навстречу - тем более что власти обещали им компенсации и меры поддержки.

ЕСЛИ ВЫ В ДОРОГЕ НА ПОЛУОСТРОВ

Дорога в Крым из многих российских регионов занимает больше суток - будь то на машине, автобусе или поезде. И есть пассажиры, которых новости застали на полпути.

- Для туристов, которые уже отправились на автомобильном транспорте в Крым или обратно, на подъезде к мосту будут развернуты пункты питания и обогрева, - рассказывает Зарина Догузова.

Глава администрации Керчи Святослав Бусаков поделился деталями: стоянки для автомобилистов, которые с утра не смогли проехать по Крымскому мосту в Краснодарский край, организованы, «подготовлены пункты обогрева и питания, подвоз воды, установлены санузлы, все в штатном режиме. Машины заворачивают специально оборудованную площадку».

Вообще же решение зависит от нюансов и личных обстоятельств. Если едете из Москвы на машине - наверное, есть смысл поменять маршрут. В сторону Краснодарского края или Ростовской области, например.

В «Гранд Сервис Экспресс» сообщили: поезда, шедшие в Крым 8 октября, перенаправлены в Анапу (всего же расписанию 8 октября в Крым и из Крыма должны были отправиться 11 составов). То есть пассажиры доберутся Чёрного моря, а дальше будут решать: остаться ли в Анапе на весь отпуск или ждать информации о паромной переправе.

Но: это касается поездов, которые уже были в пути. Поезда, которые планировалось отправить в ближайшее время, временно не будут отправляться, уточняют в РЖД.

КОНКРЕТНО

Поезда, следовавшие в Крым и перенаправленные в Анапу:

№ 169 Санкт-Петербург – Симферополь,

№ 28 Москва –Симферополь,

№ 75 Омск – Симферополь,

№ 166 Москва – Симферополь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Минтранс обещает восстановить железнодорожное сообщение с Крымом к 20 часам субботы

Проведена первичная оценка состояния инфраструктуры железнодорожной части Крымского моста на предмет возможности пропуска поездов. Проводятся восстановительные работы. По оценкам специалистов работоспособность участка и организация движения первых поездов будет обеспечена к 20:00 по мск. О восстановлении движения будет сообщено дополнительно, - с таким оптимистичным заявлением выступило Министерство транспорта РФ.

Для туристов это очень обнадёживающие новости: если железнодорожное сообщение восстановят оперативно, уехать из Крыма или приехать в Крым станет намного проще. Особенно вместе с возобновлением паромной переправы. В РЖД уже сообщили, что дополнительные поезда в Крым организуют из Новороссийска и Анапы.

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