Японец подделал значок депутата, чтобы почувствовать себя VIP-персоной

Что будет с нарушителем дальше – пока неизвестно Фото: EAST NEWS

Японские полицейские задержали 22-летнего жителя Токио по обвинению в мошенничестве: Канато Фудзимото разгуливал по различным министерствам, зданию парламента и полицейскому управлению с поддельным значком депутата на лацкане пиджака.

По данным правоохранителей, Фудзимото отметился в Министерстве иностранных дел Японии, побывал в парламенте, зашел в Министерство здравоохранения и окружающей среды, сходил в тщательно охраняемое полицейское управление Токио. Не исключено, что мужчина посетил и другие правительственные учреждения под видом депутата или сотрудника.

Известно, что никакой выгоды для себя лжедепутат извлечь не пытался, но вел умные разговоры на отвлеченные темы со встреченными им сотрудниками министерств.

На вопрос, что же побудило его к подобным поступкам, мужчина ответил, что просто хотел почувствовать себя значимой VIP-персоной.

– Я хотел почувствовать себя человеком, занимающим высокое положение, – сказал Фудзимото на допросе в полиции.

Удивительно, но охранники министерств и учреждений, куда ходил молодой человек, просто приветливо здоровались с ним и, видя депутатский значок на лацкане, спокойно пропускали. Сам же символ народного избранника Фудзимото, по его словам, недорого приобрел в Интернете.

Что будет с нарушителем дальше – пока неизвестно, но охранным конторам, обеспечивающим безопасность правительственных зданий, уже досталось за разгильдяйство.