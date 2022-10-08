К ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту приступили лётчики и водолазы МЧС

Последствия пожара, который возник на железнодорожном составе на Крымском мосту, оперативно ликвидируются Фото: REUTERS

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, последствия пожара, который возник на железнодорожном составе на Крымском мосту, оперативно ликвидируются. «На месте ЧП работают 2 вертолета Ми-8» - они используются для охлаждения цистерн с воздуха.

«Для обследования подводных конструкций моста и морского дна задействованы водолазы…»

На месте также создан Оперативный штаб.

И ещё такие подробности…

«В готовность к реагированию приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 100 человек и 22 единицы техники».

Уже приступили к работе специалисты испытательной пожарной лаборатории с мобильным диагностическим комплексом «Струна-П» - они тоже занимаются оценкой повреждений конструкций моста.

Фото и видеоматериалы, рассказывающие о проведении этих работ, из МЧС пока не поступали.