Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+16°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия8 октября 2022 11:50

К ликвидации последствий ЧП на Крымском мосту приступили лётчики и водолазы МЧС

С помощью Ми-8 охлаждают цистерны, а водолазы обследуют подводные конструкции
Александр ГАМОВ
Александр ГАМОВ
Последствия пожара, который возник на железнодорожном составе на Крымском мосту, оперативно ликвидируются

Последствия пожара, который возник на железнодорожном составе на Крымском мосту, оперативно ликвидируются

Фото: REUTERS

Как сообщили «Комсомольской правде» в пресс-службе чрезвычайного ведомства, последствия пожара, который возник на железнодорожном составе на Крымском мосту, оперативно ликвидируются. «На месте ЧП работают 2 вертолета Ми-8» - они используются для охлаждения цистерн с воздуха.

«Для обследования подводных конструкций моста и морского дна задействованы водолазы…»

На месте также создан Оперативный штаб.

И ещё такие подробности…

«В готовность к реагированию приведена аэромобильная группировка Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю в составе 100 человек и 22 единицы техники».

Уже приступили к работе специалисты испытательной пожарной лаборатории с мобильным диагностическим комплексом «Струна-П» - они тоже занимаются оценкой повреждений конструкций моста.

Фото и видеоматериалы, рассказывающие о проведении этих работ, из МЧС пока не поступали.

ЧППроисшествия: ЧПКрымский мост: пожар