СК России: у Крымского моста с моря подняли тела мужчины и женщины

Следственным комитетом России продолжается расследование уголовного дела о происшествии на Крымском мосту, где в результате подрыва грузового автомобиля произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова.

«По поручению Председателя СК России на место оперативно выехали следователи Главного следственного управления, криминалисты Главного управления криминалистики и сотрудники Судебно-экспертного центра ведомства. По предварительным данным, в результате произошедшего погибли три человека. Предположительно, это пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком», - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве также заявили, что из воды подняты тела двух погибших – мужчины и женщины, их личности устанавливаются. Кроме того, следователи СК России установили данные грузового автомобиля и его собственника – это житель Краснодарского края, по месту жительства которого проводятся следственные действия. Изучается маршрут передвижения автомашины и соответствующая документация.