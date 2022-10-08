«Радуга» в который раз связала молодых писателей и переводчиков Италии и России

6 октября в Москве прошла церемония награждения лауреатов XIII Ежегодной российско-итальянской премии «Радуга», учреждённой в 2010 году Ассоциацией «Познаём Евразию» и Литературным институтом имени А.М. Горького. Основной её целью уже тогда было объявлено укрепление культурных и литературных связей между Италией и Россией и популяризация произведений молодых российских и итальянских писателей и переводчиков в возрасте от 18 до 35 лет. С этой своей задачей премия всё это время справляется вполне успешно, предоставляя конкурсантам возможность познакомить со своим творчеством издателей и широкий круг русско- и италоязычных читателей.

Ещё в 1963 году в принятой в югославском Дубровнике «Хартии переводчика» было сказано, что «перевод в современном мире … делая возможным духовный и материальный обмен между народами, обогащает жизнь народов, способствует лучшему пониманию и сближению между людьми». Когда-то, в ветхозаветные библейские времена, разделение языков в среде строителей Вавилонской башни, привело к катастрофе, разрушению грандиозного здания, которое должно было связать небо, и землю и разделению людей на непонимающие друг друга, а значит – враждующие друг с другом группы. Сегодня миссия переводчиков и литераторов – максимально исправить ситуацию, показать, что, несмотря на разницу в словарях, все мы – родственники, члены одной общечеловеческой семьи. Не случайно девиз премии: «Лучшее создаём вместе»

В самом начале церемонии по видеосвязи из Рима к собравшимся обратился Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов. По его словам, в сегодняшней ситуации, когда происходит обострение на геополитическом пространстве, особенно важно продолжать и поддерживать гуманитарное сотрудничество между нашими странами. «Отрадно, что взаимодействие между Россией и Италией не сворачивается, а напротив, развивается в интересных и содержательных проектах» – отметил он.

Посол Российской Федерации в Италии Сергей Разов.

В этом году участие в конкурсе приняли больше 350 человек. До финала дошли по 10 участников от каждой страны. Их работы теперь будут опубликованы в 13-м выпуске Литературного альманаха, который издает Ассоциация «Познаём Евразию». Электронная версия альманаха будет размещена в открытом доступе на сайте ассоциации. Российско-итальянское жюри, под председательством с итальянской стороны президента Группы Фельтринелли и Фонда Джанджакомо Фельтринелли Карло Фельтринелли и с российской – заведующего кафедрой зарубежной литературы Литературного института имени А.M. Горького профессора Бориса Тарасова, отобрало из шорт-листа четырех победителей, по два в каждой номинации – «молодой писатель» и «молодой переводчик».

Среди молодых российских писателей премией отметили писательницу из Ростова на Дону Любаву Горницкую с рассказом «Третий выпускной». Молодым итальянским писателем-лауреатом стала Гайя Баррои, написавшая рассказ «Правда об Изабелле Крузон».

Молодым итальянским писателем-лауреатом стала Гайя Баррои, написавшая рассказ «Правда об Изабелле Крузон».

Среди молодых российских писателей премией отметили писательницу из Ростова на Дону Любаву Горницкую с рассказом «Третий выпускной».

В конкурсе переводчиков зеркально лучшими оказались переводы рассказов победивших литераторов. Среди россиян лауреатом стала Мария Ляпунова («Правда об Изабелле Крузон»), а среди итальянцев – Лука Кортези («Третий выпускной»).

Лучшим итальянским переводчиком назвали Луку Кортези («Третий выпускной»).

Среди российских переводчиков лауреатом стала Мария Ляпунова («Правда об Изабелле Крузон»).

Закрывая церемонию один из главных организаторов премии «Радуга» (координаторы назвали его даже её «ангелом-хранителем»), Президент Ассоциации «Познаём Евразию» профессор Антонио Фаллико. «Мы здесь вместе, – заявил он, – потому что верим: культура должна объединять людей и народы. Культура, мысль и искусство не могут изощренно делить мир на западный и восточный. Мы не можем согласиться с тем, чтобы истина и свобода хоть на одно мгновение подчинялась бы ярму геополитических конфликтов. … У нас есть интеллектуальная, человеческая и моральная обязанность поддерживать культурный диалог между Италией и Россией, который исторически сложился между нашими странами. Это обязанность, вытекающая из того, что мы люди, вовлеченные в совместное общество и совместную культуру».

Президент Ассоциации «Познаём Евразию» профессор Антонио Фаллико.

А завершилось мероприятие концертом струнного квартета юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета. Русские музыканты исполнили произведения гениального итальянского композитора, скрипача и виртуоза Антонио Вивальди. К счастью, музыка – часть общечеловеческой культуры, не нуждающаяся в переводе.

Завершилось мероприятие концертом струнного квартета юношеского симфонического оркестра под управлением Юрия Башмета.

Слово лауреатам

Любава Горницкая (Россия, писатель):

– Вся наша жизнь – огромный диалог. У этого диалога есть несколько базовых языков, и один из главных – язык культуры. Здесь мы все разговариваем на этом общем языке. Я хотела бы поблагодарить всех, кто имеет отношение к премии, поскольку вклад каждого, как маленькая песчинка, создаёт огромный пласт культуры. В своём рассказе я писала о родном городе, который очень люблю, как об огромном Вавилоне, который собирает людей и языки. И весь наш мир – это огромный Вавилон, и от нас зависит, чтобы его башня не упала. И чтобы история, однажды начавшаяся как фарс, всё-таки в результате стала историей.

Гайя Баррои (Италия, писатель):

– Самое лучшее в настоящей церемонии – погружение в реальный пузырь любви к словам и к литературе, которой мы делимся друг с другом. Это нас объединяет. Темой моего рассказа стал агрессивный маркетинг, который отлавливает нас, когда мы заходим в социальные сети. Сегодняшние соцсети становятся основополагающими практически во всех сферах нашей жизни. Они дают нам работу, отдых, любовь, информацию, новости и даже вдохновение. Но мы должны быть осторожны, чтобы не спутать виртуальное с реальным. Надо ставить преграды между двумя этими мирами, не давать социальным сетям поглотить нас полностью, потому, что жить в виртуальном мире не только невозможно, но и неприятно, как и в случае с героиней моего рассказа Изабеллой.

Мария Ляпунова (Россия, переводчик):

– Для меня это уже третий сезон в «Радуге». Но до этого момента я не входила даже в шорт-лист, поэтому для меня это был ещё и такой очень личный азартный момент. Потому что хочется поработать с текстом так, чтобы его оценили. Соответственно, если твои предыдущие попытки были провальными, значит что-то ты делаешь не так, надо совершенствовать, надо работать над собой. Сегодня уже не раз звучали слова о том, что в сегодняшней ситуации очень важен культурный диалог, но мне бы хотелось особо подчеркнуть, что это должен быть не какой-то абстрактный диалог, а диалог на темы, которые тебе близки. Хотя бы на эмоциональном уровне.

Лука Кортези (Италия, переводчик):

– Я очень благодарен этой премии, поскольку для меня она стала вехой, которая показала, что художественный перевод может быть чем-то большим, чем просто приятное времяпрепровождение. Кроме того, она дала старт новому проекту, над которым я сейчас работаю: переводу на итальянский язык прозы Велимира Хлебникова.